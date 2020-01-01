Мнение: Картинки 1 января 2020 года

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Источник: Конт
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Последнее: Николай Басков собирался сбить цену и тайно приобрести жилье Киркорова в Латвии, выставленное за долги на продажу. Далеко идущие планы стали достоянием не только пока еще владельца квартиры, но и всей общественности. Разговор с помощником представляет Баскова не с лучшей стороны, как в плане этики, так и морали. Особенно неприятно звучат оскорбительные высказывания в адрес […]
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