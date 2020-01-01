Мнение: Картинки 1 января 2020 года

01.01.2020, 23:55, Разное


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10

https://chern-molnija.livejour…

Источник: Конт



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Николай Басков собирался сбить цену и тайно приобрести жилье Киркорова в Латвии, выставленное за долги на продажу. Далеко идущие планы стали достоянием не только пока еще владельца квартиры, но и всей общественности. Разговор с помощником представляет Баскова не с лучшей стороны, как в плане этики, так и морали. Особенно неприятно звучат оскорбительные высказывания в адрес […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика