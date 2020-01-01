Мнение: Будущее среди прошлого

Новогодняя ночь и все последующие — вплоть до Рождества — весьма располагают к занятным фантастическим историям, легендам, слухам и сказкам, которыми нижайше прошу поделиться со мной уважаемых читателей и комментаторов.

Меня интересуют все и всякие рассказы про вещи и людей «не от мира сего», таинственных и загадочных, «засветившихся» ДО начала ХХ века. Такие, как легенда о загадочном советнике в окружении Бисмарка, который появился ниоткуда, после чего Пруссия громит превосходящую её по всем показателям Францию и объединяет немецкие земли в единое государство.

Или, например, загадочные средневековые гербы, в элементах которых угадываются «гаджеты» более позднего времени. Безмерно благодарен друзьям, которые дарят мне свои истории, одну из которых хочу представить вашему вниманию, естественно не просто так, а насчитывая на обмен на похожие и аналогичные:

«В 1852 году руины замка Гайар были признаны историческим памятником Франции. Множественные археологические раскопки производились в этой местности начиная с 1885 по 2000 год. В 2008 году учёным из бристольского университета во главе с профессором Джоном Уильямсом , доктором археологии, удалось договориться с правительством Франции о возобновлении раскопок и, как видно, не зря. Найденное захоронение оказалось уникальным и привлекло к себе внимание специалистов из разных стран: археологов, историков и даже инженеров.

Необычным в этой находке учёным показалось само расположение фрагментов железных доспехов. Сверху они напоминали очертания велосипеда.

Каково же было изумление археологов, когда бережно извлеченные фрагменты удалось очистить от многовековых наслоений грунта и рассмотреть подробнее. Без сомнения, это были детали пролежавшего в земле почти девять веков рыцарского велосипеда!

«-Это действительно очень необычная находка,- рассказывает руководитель экспедиции, профессор Бристольского университета Джон Уильямс, — велосипед в ХII веке, в это трудно поверить, но в ходе раскопок сомнений в подлинности захоронения у нас не возникло.

Постепенно учёным удалось воссоздать облик необычного в эпоху рыцарей средства передвижения. Помогли инженеры- конструкторы Стив Беркли и Эндрю Хопкинс прибывшие на раскопки из Научно-технического центра при Кембриджском университете.

«Когда мне позвонили и сообщили что в раскопе, предположительно ХII века найдена конструкция похожая на велосипед , я воскликнул — невероятно! — рассказывает Стив, — Если бы не руководитель экспедиции , Джон Уильямс, которого я отлично знаю, посчитал бы это первоапрельской шуткой. Однако, факт остается фактом — в Шато-Гайар действительно нашли редчайшего «предка» современного велосипеда. Помогая археологам извлекать фрагмент за фрагментом, мы с Эндрю пытались на месте в чертежах и схемах представить себе внешний вид и общую конструкцию узлов велосипеда, как всё это могло крутиться и работать. Скажу честно, мы постепенно прониклись восхищением и уважением к средневековому изобретателю, придумавшему и реализовавшему в те времена столь сложный технический проект.

Рама максимально облегчена и имеет перегородчатую структуру, наподобие крыла самолёта: стальные прутья идущие вдоль рамы прикреплены к поперечным подковообразным пластинам. Снаружи рама обшита элементами рыцарских доспехов, в частности, использованы наручи (Bracer) и наплечники ( Pauldron) скреплённые между собой круглыми заклёпками. Передняя вилка и задняя часть рамы — цельнокованые и обшиты снаружи (Greav) наголенниками. Вынос руля и сам руль сделаны из рукояток мечей. Части лезвий мечей (видимо пришедших в негодность на полях битв) были использованы, как жесткие профили для усиления прочности конструкции. Седло крепилось с помощью восьми кованных металлических дуг, которые служили своеобразными амортизаторами во время езды. В отделке седла использовались кожа и ткань, остатки которых найдены при раскопках.

На раме в качестве ёмкости для воды был закреплен рог с металлической крышкой.

Все мы знаем знаменитого итальянского художника Сандро Боттичелли (1445-1510гг.), автора многих шедевров живописи, в том числе «Весны» (1478г.) и «Рождения Венеры» (1484-1486гг.). С 1492 по 1500гг. Боттичелли создаёт грандиозный цикл рисунков иллюстраций к «Божественной комедии» Данте. Рисунки выполнены металлическим штифтом на больших листах пергамента. Почти все они обведены пером. Каждой песне посвящен один рисунок. Несколько рисунков к «Раю» не закончены, а к ХХХ1 песни «Чистилища» мастер выполнил два варианта рисунка. Один из этих двух рисунков находится в коллекции Андреа Кастиллеса.

На этой иллюстрации, описывающей апокалиптическое видение, по бокам священного кортежа, ведомого семью ангелами, мы видим библейских животных: орла, крылатого тельца, крылатого льва и ангелоподобного человека с книгой. В повозку с сидящей Беатриче запряжен грифон.

«Двуколая, меж четырех зверей

Победная повозка возвышалась,

И впряженный Грифон шел перед ней.»

(Данте «Божественная комедия» ,»Чистилище» ч.XXXI)

— Обратите внимание на фигуру человека в нижней части иллюстрации, приветствующего процессию ,- объясняет господин Кастиллес, — что вы видите рядом с ним? Это — ВЕЛОСИПЕД!

Потрясённые, мы склонились над пожелтевшим пергаментом и стали внимательно вглядываться в изображение.

— Это Гольбейн , тот самый Ганс Гольбейн Младший.(нем. Hans Holbein, 1497-1543) живописец и рисовальщик, один из величайших немецких мастеров Возрождения, выдающийся портретист, придворный художник Генриха VIII, — Андреа подвел нас к одной из ниш. — Вы видите работу 1540 года. В том же году он написал известный портрет Генриха, хранящийся сейчас в римской национальной галерее. Они чем-то похожи…

Мы были шокированы, и остановились как вкопанные — на картине с пугающей достоверностью было изображено брутального вида двухколёсное чудо!

— И опять тайна, которую вам предстоит разгадать. Этот же велосипед мы встречаем на одном из более ранних рисунков Гальбейна, — Андреа указал на стеклянную витрину рядом с нишей, там лежали несколько пожелтевших листов.

— А это картина фламандского живописца раннего Возрождения, мастера портрета, Яна ван Эйка ( Jan van Eyck, ок. 1385 -1441гг.) Каждый знает его шедевр «Портрет четы Арнольфини», но вряд ли кому-то известна другая его картина того же периода, — мы подошли к следующей нише .

И опять чудо. Совершенно фантастическая по замыслу и в тоже время нереально-реальная, блистательно исполненная вело-фантазия художника. Теперь мы точно знали, Ван Эйк изобрёл не только масляные краски , он ещё и был изобретателем замечательного велосипеда.

— Этакий, байк для знатного вельможи, «высоко сижу, далеко гляжу», смотрите даже лесенка предусмотрена, чтобы забираться. Обратите внимание на педали и трансмиссию, а какие колёса…- Андреа ещё долговдохновенно рассказывал нам об этих , самых дорогих его сердцу, экспонатах.

На этой миниатюре из старинной рукописи мы видим впереди войска, выступающего из крепости, вооруженного воина верхом на двухколёсной повозке удивительно напоминающей велосипед. Обратим внимание на щит воина. На красном фоне щита мы видим , говоря языком геральдики, восстающего льва опирающегося на два колеса. Это одно из первых изображений герба рыцарей «Ордена Солнца и Луны».

Нам удалось найти более поздние варианты этого герба ещё в нескольких исторических документах.

Например в Общем Гербовнике XIV столетия («белленвильская рукопись») герб короля Англии сопровождается гербами его вассалов. Среди прочих там есть герб этого секретного ордена.

А это — фрагмент из гербовника XV века.

На красном щите герба изображен восстающий золотой крылатый лев с короной на голове, опирающийся передними и задними лапами на два колеса.

В полном варианте герба над щитом изображено восходящее Солнце, поверх которого — Луна. Также на гербе присутствуют щитодержатели: противовосстающие серебряные крылатый лев и грифон, каждый из которых опирается на колесо. Внизу, на стилизованной ленте, латинскими буквами написан девиз ордена : ” IN VELOX LIBERTAS”. Перевести это можно так: «свобода в быстроте», «в скорости освобождение» или «быстрее к свободе»

Перевод неоднозначен, как и сама символика герба.

На красном щите герба изображен восстающий золотой крылатый лев с короной на голове, опирающийся передними и задними лапами на два колеса.

В полном варианте герба над щитом изображено восходящее Солнце, поверх которого — Луна. Также на гербе присутствуют щитодержатели: противовосстающие серебряные крылатый лев и грифон, каждый из которых опирается на колесо. Внизу, на стилизованной ленте, латинскими буквами написан девиз ордена : ” IN VELOX LIBERTAS”. Перевести это можно так: «свобода в быстроте», «в скорости освобождение» или «быстрее к свободе»

Перевод неоднозначен, как и сама символика герба.

Они сделали это…

Много тайн хранит Земля , но ещё больше неизведанного в самом человеке.

Рыцари «Ордена Солнца и Луны»… Кто были эти люди, бросившие в оскаленную пасть мрачного, жестокого средневековья свой девиз «IN VELOX LIBERTAS»?

Впервые за многие тысячелетия человек ехал, двигая себя сам и загнанная лошадь не хрипела под ним. Мчался он через леса и поля, своими усилиями вращая Солнце и Луну, приводя в движение всю Вселенную и чувствовал себя равным Богу.

Что мог прокричать человек, впервые разогнавшись с горы на своем «рыцарь-сипеде»? — «БЫСТРЕЕ К СВОБОДЕ!»

Они не стяжали, они служили и отдавали себя. Велосипед — самое рыцарское средство передвижения. Велосипедист отдает свои силы, а не забирает силы других. Он находится в гармонии с природой, а не порабощает её.

А если глубже, отношение к велосипеду предопределяет выбор человека в главных вопросах существования : Иметь или Быть? Брать или Отдавать? Найти свой путь к себе или идти по пути, который выбрали за тебя другие?

Каждый решает сам.

Как гласит старинный рыцарский девиз: «Fais se que dois, — adviegne que peut» (фр.)

P/S/ Обещаю всё, полученное от моих комментаторов, использовать только в мирных целях:

Переписать сценарий Книга II

Переписать сценарий Книга I https://author.today/work/4472…

Источник: Конт

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