В единственной украинской школе в Крыму перестали изучать украинский язык – глава Крымскотатарского ресурсного центра

01.01.2020, 23:54, Новости дня

В аннексированной Россией Крыму официально зарегистрирована только одна школа с изучением украинского языка – в Феодосии, но по факту там украинский не преподают. Об этом в интервью «Крым.Реалии», которое вышло в эфир 31 декабря, рассказал глава правления «Крымскотатарского ресурсного центра» Эскендер Бариев. 

«Единственная школа, где изучается украинский язык, работает в Феодосии, но по данным местных жителей и это неправда, язык там не изучают», – сказал он. 

В 2019 году продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ, добавил Бариев. 

«Только по официальным данным изменился статус 16 из них: семь школ остались со статусом крымскотатарского языка, пять школ перевели на двуязычное образование, остальные четыре школы стали общеобразовательные», – подчеркнул он. 

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2019 года Крымская правозащитная группа сообщала, что в Крыму не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. По данным правозащитников, в украинской школе в Феодосии преподавание ведется на русском языке, а украинский оставался как отдельный предмет в некоторых классах.

В августе российское информационное агенство ТАСС утверждало, что украинский язык в школах аннексированного Севастополя начали изучать как факультативный предмет. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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