Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

01.01.2020, 23:51, Новости дня

Источник в правоохранительных органах сообщил, кто и при каких обстоятельствах увел несовершеннолетнюю девочку из дома в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января.

По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, в ночь с 31 декабря на 1 января несовершеннолетнюю девочку из дома увела знакомая семьи, так как дверь в квартиру была открыта.

По информации телеканала «Рен-ТВ», родители ребенка вообще не запирают жилье на ключ. На кадрах из квартиры, где живет девочка, видно, что в комнатах не убрано, везде разбросаны мусор, остатки еды и грязная посуда. В туалете отсутствует сантехника: вместо унитаза стоит обычное ведро.

Органы опеки уже забрали из семьи двоих детей.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что займется этим вопросом и сделает запрос в департамент социальной защиты.

Семья ребенка неблагополучная, поэтому в ситуации разбираются сотрудники следственных органов и соцработники.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве похитили несовершеннолетнюю девочку. Позднее в тот же день девочка была найдена.



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