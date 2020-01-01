Стали известны подробности исчезновения девочки в Новый год в Москве

Источник в правоохранительных органах сообщил, кто и при каких обстоятельствах увел несовершеннолетнюю девочку из дома в Москве в ночь с 31 декабря на 1 января.
По словам источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, в ночь с 31 декабря на 1 января несовершеннолетнюю девочку из дома увела знакомая семьи, так как дверь в квартиру была открыта.
По информации телеканала «Рен-ТВ», родители ребенка вообще не запирают жилье на ключ. На кадрах из квартиры, где живет девочка, видно, что в комнатах не убрано, везде разбросаны мусор, остатки еды и грязная посуда. В туалете отсутствует сантехника: вместо унитаза стоит обычное ведро.
Органы опеки уже забрали из семьи двоих детей.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что займется этим вопросом и сделает запрос в департамент социальной защиты.
Семья ребенка неблагополучная, поэтому в ситуации разбираются сотрудники следственных органов и соцработники.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве похитили несовершеннолетнюю девочку. Позднее в тот же день девочка была найдена.
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