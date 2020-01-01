Счастлив донести

Как Максим Галкин разбудил политическую сатиру: итоги года в телевизоре.

Нет более тоскливого занятия, чем подведение итогов безитогового времени. «Испепелители» (термин Дмитрия Киселева) продолжают засыпать пеплом слов Украину с Америкой и гордиться милитаристским совершенством России. Можно, конечно, погордиться зенитно-ракетным комплексом С-400 — он уничтожает даже те цели, которых нет. Целей еще нет, а комплекс уже есть. Что делать обывателю с таким счастьем?

Впрочем, с безитоговым временем я, кажется, погорячилась. Агонии телевизора противостоит расцвет Сети. YouTube бурлит свежими именами, идеями, форматами. Первенство заслуженно держит Юрий Дудь, но я бы человеком года назвала Алексея Пивоварова. Филигранная отточенность его работ, от реквиема по Ржеву до семейного портрета героя оппозиции Егора Жукова, достойна самых высоких наград. На наших глазах восходит новая документалистика, избавляющая от слепоты.

Главным же если не итогом, то изумлением уходящего года для меня стало возрождение политической сатиры. Триггером послужил концерт Галкина в Новосибирске, где он внезапно для всех ушел в отрыв. Одни обещали смельчаку кару небесную, другие заговорили о его президентских амбициях. Прогнозы не подтвердились. Максим и на сольнике в Кремлевском Дворце снова напозволял себе много такого, чего эти святые стены никогда не слышали.

В финале успокоил всех — в президенты не пойду: «Россия не Украина, тут могут и до выборов пристрелить».

Декабрист Галкин, как это водится в России, разбудил дремлющую стихию. Проявления политической сатиры вкупе с юмором стали принимать самые неожиданные формы. Шутят все — от блогеров и стендаперов до официальных лиц. Шоу «Прожарка» и Соммент Оut сотрясают скрепы безбашенностью непоротого поколения (тут и по Лаврову могут пройтись). Окончательно впал в рэп Дмитрий Киселев. Облачился в худи, белые кроссовки, бейсболку, вошел в образ: «Мы кладем свой газопровод на их санкции».

Ургант не отказывает себе в удовольствии спародировать пресс-конференцию Медведева. Ведущий затронул широкий круг вопросов — от любимой диснеевской принцессы премьер-министра до обрезания.

Осторожные звезды «Камеди Клаб» Харламов с Батрутдиновым пошли еще дальше — замахнулись на пресс-конференцию Путина.

Даже суровый канал «Россия», который уже приступил ко второй пятилетке обороны от внешнего мира, продемонстрировал образец изысканнейшего юмора. Сразу после расследования Навального в дневной эфир запускается серия передач «Наиля. Лучшее». Тонкость шутки сможет по достоинству оценить только тот, кто эту самую Наилю Аскер-заде вместе с ее «Действующими лицами» (убаюкивающе-пресное, как вываренная треска, зрелище) прежде смотрел глубокой ночью.

Неожиданно возбудился Норкин. Он выпустил цикл программ «Шутки в сторону», разоблачающий истинные намерения политических сатириков. Суть программ лучше всего описывается с помощью полицейского чина в ведомстве Бенкендорфа. Тот начинал свои депеши с одной и той же фразы: «Счастлив донести».

Норкин тоже счастлив донести на всех и каждого.

На Татьяну Лазареву, которая хоть и живет в Испании, но активно поддерживает фигурантов «московского дела»; на Тимура Батрутдинова — раньше смотрел Соловьева, теперь переключился на Навального; на Сергея Светлакова — поддерживает Зеленского и хочет ощущать себя частью мира, а не только СНГ. Все это обстоятельно, с подробными сюжетами и роликами. Беспокойство Норкина можно понять: он сам себя числит юмористом, с концертами по стране выступает. У него даже есть элитный образец юмора — акция «Усы Пескова». Правда, для большего эффекта он припудривает «усы» анекдотом про тещу.

Сама программа Норкина (как и прочих Соловьевых-Шейниных), по сути, та же политическая сатира. При таких защитниках власти никакие оппозиционеры не нужны. Интеллектуальный градус осмысления реальности восходит к героям Салтыкова-Щедрина. Вот Сергей Марков доходчиво объясняет суть процесса: «Во время смеха наблюдается небольшая тряска тела». Норкин остро шутит в ответ: «А метеоризм?» Вот бриллиант норкинской галереи, Олег Барабанов, профессор МГИМо, программный директор клуба «Валдай» мудро подводит итог любой дискуссии: «Для тех, кто наезжает на власть, важнее, что скажет «Эхо Москвы», чем любовь к Родине». А вот и сам Норкин. Он опять «счастлив донести» на Даниила Поперечного — теперь уже в прямом смысле слова. Гордо сообщает: посмотрев в Сети концерт Поперечного во Владивостоке, написал возмущенное заявление в Следственный комитет. Интересно, что ему ответят в СК.

Особенности российской смеховой стихии в том, что жизнь в закапсулированном государстве гораздо смешнее ее художественного осмысления.

Больше всего в уходящем году я хохотала над репортажем Дмитрия Низовцева. Оглушенная протестами власть решает устроить стотысячный митинг на проспекте Сахарова. Ведущий YouTube-канала «Штаб» Низовцев, соратник Навального, тоже пошел в народ. Купил бумажный триколор, приготовился к стендапу, но вскоре заметил странность: люди с веселыми лицами идут не на митинг, а с митинга. Низовцев принялся отлавливать беглецов.

Две быстроногие дамы даже обещали вернуться. Вдруг на сцене заголосил Киркоров. Низовцев предпринимает последнюю попытку спасти митинг: «Люди, куда же вы, там Киркоров. На проспекте Сахарова звучит музыка протеста, а вы куда?» Задержать удалось немногих: представителей соцзащиты из Зеленограда; группу молчаливых патриотов из Киргизии; лучших сотрудников одного психоневрологического диспансера. Эти кадры и диалоги достойны пополнить сокровищницу жанра.

Освежив в памяти песни протеста от Киркорова, переключаюсь на НТВ. А там, как водится, сенсация: Анастасия Волочкова станет врио губернатора Орловской области. И это хорошо. Вместо того чтобы в духе времени сажать народ по кутузкам, балерина посадит его на шпагат.

Слава Тарощина

Обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

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