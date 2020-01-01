Генсек ООН выразил надежду, что КНДР не возобновит ядерные испытания

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность планами Северной Кореи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом 1 января информирует сайт ООН.

«Гутерриш выразил надежду на то, что КНДР не возобновит испытания, и напомнил о соответствующих резолюциях Совета Безопасности, которые запрещают их», – сказано в сообщении.

Генсек ООН считает, что «принцип нераспространения [ядерных вооружений] остается фундаментальной основой глобальной безопасности и должен соблюдаться», и поддержал диалог для денуклеаризации Корейского полуострова.

«Дипломатические контакты – это единственный путь к долгосрочному миру», – подчеркнул глава организации.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын подписали ядерное соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова. 27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем «превратить Северную Корею в экономический центр». Стороны не достигли соглашения.

С июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

Трамп отметил, что последние пуски ракет КНДР не нарушают договоренностей, достигнутых между ним и Ким Чен Ыном. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США не будут резко реагировать на запуски ракет и намерены «держать дверь открытой» для переговоров с Пхеньяном.

5 октября в пригороде Стокгольма проходили переговоры делегаций Северной Кореи и США о ядерном разоружении, но были прекращены. Глава северокорейской делегации Ким Мен Гиль заявил, что переговоры не оправдали ожиданий КНДР.

В ноябре Пхеньян отказался от проведения саммита с США, который Вашингтон предлагал провести в декабре.

7 декабря представитель Северной Кореи в ООН Ким Сон заявил, что денуклеаризация больше не является предметом переговоров с США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 30 декабря потребовал обеспечить безопасность страны посредством «наступательных мер».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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