Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской

01.01.2020, 23:26, Разное

Между тем программа пользуется устойчивой популярностью
среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу «На самом деле»
является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с
удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей.

К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам
рейтинги. Чего только стоит основатель группы «На-На» Бари Алибасов. Продюсер сам
ходил в студию Шепелева как на работу и единственного сына бизнесмена Бари
Алибасова-младшего тоже подключил к съемкам.

Отметим, что именно в эфире «На самом деле» выяснилось, что
громкая история с отравлением продюсера группы «На-на» жидкостью для прочистки
труб – грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована переписка
Алибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственной
комы Бари стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции.

После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновь
появлялся на Первом канале. Шоумен проверял является ли Бари-младший его
биологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетической
экспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из без
теста ДНК из-за схожести героев, подтвердил отцовство шоумена.

Результаты генетической экспертизы из рук шоумена Дмитрия
Шепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала,
что певец – отец ее новорожденного сына Федора. Новоиспеченная мать заявляла,
что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя – артист является биологическим
родителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношения
Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки.

В студии «На самом деле» появлялся и пока еще муж Лолиты
Милявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать,
что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой. Иванов
говорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской.

В студии «На самом деле» тренер по сквошу признался, что
его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018
году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой у
него вообще не было. Как выяснилось кризис в отношениях пары начался после
того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.



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Последнее: Между тем программа пользуется устойчивой популярностью среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу «На самом деле» является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей. К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам рейтинги. Чего только стоит основатель группы «На-На» Бари Алибасов. Продюсер […]

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