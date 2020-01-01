Шепелев оказался причастным к трагедии обманутой Цымбалюк-Романовской

Между тем программа пользуется устойчивой популярностью

среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу «На самом деле»

является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с

удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей.

К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам

рейтинги. Чего только стоит основатель группы «На-На» Бари Алибасов. Продюсер сам

ходил в студию Шепелева как на работу и единственного сына бизнесмена Бари

Алибасова-младшего тоже подключил к съемкам.

Отметим, что именно в эфире «На самом деле» выяснилось, что

громкая история с отравлением продюсера группы «На-на» жидкостью для прочистки

труб – грандиозный обман. В студии ток-шоу была опубликована переписка

Алибасова с врачом. За месяц до нашумевшей госпитализации и якобы искусственной

комы Бари стороны обсуждали детали этой громкой пиар-акции.

После сенсационного разоблачения музыкальный деятель вновь

появлялся на Первом канале. Шоумен проверял является ли Бари-младший его

биологическим отпрыском. Редакторы шоу организовали проведение генетической

экспертизы. Итог исследования, который зрителям казался очевидным из без

теста ДНК из-за схожести героев, подтвердил отцовство шоумена.

Результаты генетической экспертизы из рук шоумена Дмитрия

Шепелева получил и вокалист Прохор Шаляпин. Некая Татьяна Гудзева утверждала,

что певец – отец ее новорожденного сына Федора. Новоиспеченная мать заявляла,

что Шаляпин изменял с ней своей возлюбленной пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.

Хоть Прохор и отрицал свою связь с Татьяной, результат теста говорил сам за себя – артист является биологическим

родителем мальчика. Интересно, что почти сразу после выхода шоу отношения

Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской закончились. Так Дмитрий Шепелев оказался причастным к личной трагедии обманутой пианистки.

В студии «На самом деле» появлялся и пока еще муж Лолиты

Милявской Дмитрий Иванов. Тренер по сквошу на детекторе лжи пытался доказать,

что его интрижка с косметологом из Беларуси не является изменой. Иванов

говорил, что этот роман начался уже после его расставания с Милявской.

В студии «На самом деле» тренер по сквошу признался, что

его брак со звездой начал разваливаться два года назад. Он говорил, что в 2018

году почти не занимался сексом с женой. А в 2019-м интимной связи с Лолитой у

него вообще не было. Как выяснилось кризис в отношениях пары начался после

того, как артистка отказалась заводить с ним совместного ребенка.

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Последнее: Между тем программа пользуется устойчивой популярностью среди зрителей. Народ, хоть и понимает, что скорее всего шоу «На самом деле» является постановочным и все диалоги прописаны сценаристами, с удовольствием проводит вечер в компании Шепелева, экспертов и одиозных гостей. К слову, именно гости ток-шоу и делают телевизионщикам рейтинги. Чего только стоит основатель группы «На-На» Бари Алибасов. Продюсер […]