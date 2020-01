Трамп призвал Германию, Францию и НАТО больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны больше помогать Украине. Такое мнение он выразил 31 декабря, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает «Голос Америки».

«Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Германии Ангела Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Эммануэль Макрон? Почему они не выделяют деньги Украине? Почему только Соединенные Штаты?», – заявил Трамп.

По это мнению, члены-участницы НАТО «должны вкладывать средства в бюджет Альянса, они также должны больше давать Украине».

Президент США заявил, что готов к любому сценарию в Сенате по делу импичмента, потому что уверен в своей невиновности.

Трамп также похвалил президента Украины Владимира Зеленского, рассказывая об их июльском телефонном разговоре.

«Это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция», – добавил он.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор «посмотрит на ситуацию».

Глава Белого дома называет расследование «охотой на ведьм» и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему «не подталкивали», и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция и Германия, а также НАТО должны больше помогать Украине. Такое мнение он выразил 31 декабря, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает «Голос Америки». «Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Германии Ангела Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Эммануэль […]