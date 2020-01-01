Генсек ООН отреагировал на решение КНДР отменить мораторий на ядерные испытания

01.01.2020, 23:12, Новости дня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян более не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением Корейской Народно-Демократической Республики, в котором говорится о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания», – цитирует официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика ТАСС.

Кроме того, генсек выразил надежду, что испытания не возобновятся согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности, и сообщил о своей поддержке возобновлению диалога. «Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено», – отмечается в сообщении на сайте ООН.

Напомним, 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил об отказе КНДР соблюдать запрет на ядерные испытания, пока США не предпримут ответных мер. Кроме того, в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) он заявил, что КНДР в скором времени представит новое стратегическое вооружение.



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Последнее: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с заявлением председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о том, что Пхеньян более не обязан выполнять мораторий на ядерные испытания. «Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением Корейской Народно-Демократической Республики, в котором говорится о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания», – цитирует официального представителя генсека ООН Стефана […]

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