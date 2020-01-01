Мнение: Фильм про Михаила Калашникова

В феврале грядет еще один новый отечественный фильм про войну. На этот раз он затронет тему биографии легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.

Тема потенциально выигрышная, так как затрагивает хорошо знакомую историю и личность не нуждающуюся в особых представлениях.

Что может пойти не так — опять могут завести шарманку, что "конструктор создал автомат, не благодаря, а вопреки", а также криво показать вопрос о "Штурмгевере", хотя данный фильм действительно может внятно на большом экране раскрыть эту тему.

Ждем.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В феврале грядет еще один новый отечественный фильм про войну. На этот раз он затронет тему биографии легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова. Тема потенциально выигрышная, так как затрагивает хорошо знакомую историю и личность не нуждающуюся в особых представлениях.Что может пойти не так — опять могут завести шарманку, что "конструктор создал автомат, не благодаря, а […]