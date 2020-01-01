Помпео отложил визит в Украину, «Нафтогаз» объявил о завершении анбандлинга. Главное за день

Помпео пока не летит в Киев

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил свой визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан? запланированный на 3 – 7 января, сообщила спикер Госдепартамента Морган Оргатус.

По ее словам, поездка Помпео переносится «на ближайшее время», так как госсекретарь должен оставаться в Вашингтоне «для продолжения наблюдения» за ситуацией в Ираке и «обеспечения безопасности и защиты американцев» на Ближнем Востоке.

Накануне на посольство США в Багдаде напали протестующие, 1 января иракские военные объявили, что обеспечили безопасность дипмиссии.

Анбандлинг полностью завершен

1 января компания «Оператор газотранспортной системы Украины» вышла из группы «Нафтогаз» и теперь на 100% принадлежит ПАО «Магистральные газопроводы Украины», которые, в свою очередь, подчиняются Министерству финансов, сообщили в НАК «Нафтогаз».

Оператор работает в штатном режиме, отметили в НАК. Сегодня через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».

В Украине увеличился размер минимальной зарплаты

Минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2% и составляет 4723 грн (28,31 грн в час). В 2019 году она составляла 4173 грн.

В ГБР проанализировали результаты работы бюро в 2019 году

Государственное бюро расследований заявило, что не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году. В ГБР призвали общественность и коллег присоединиться к поиску способов преодоления кризиса и повышения эффективности работы подразделений.

Вступил в силу госбюджет на 2020 год и перестала действовать депутатаская неприкосновенность

Сегодня в Украине начал действовать закон о государственном бюджете на 2020 год и закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Также 1 января стартовала подача электронных деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2019 год.

В 2020 году впервые декларации должны будут подавать руководитель Офиса президента и его заместители. Также декларировать имущество впервые будут нардепы, которые были избраны и получили мандаты в 2019 году.

Мера пресечения для подозреваемых в убийтсве Кирилла Тлявова

Двум подозреваемым в деле об убийстве Кирилла Тлявова – Ивану Приходько и Дмитрию Кривошею – суд в Переяславе продлил арест, предусмотрев залог, подозреваемому Владимиру Петровцу продлили содержание под стражей без залога, а его сына отпустили под личное обязательство.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обвиняемый в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении властью, объявил на брифинге, что воспользуется своим правом попросить для себя иммунитет от судебного преследования. Об этом сообщает NEWSru.co.il. По словам Нетаньяху, об иммунитете он будет просить спикера Кнессета (парламента) Юлия Эдельштейна. «Иммунитет предоставляет народным избранникам временную защиту. Он действует до окончания работы […]