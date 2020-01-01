Рэпер Тимати признался в своих комплексах

01.01.2020, 23:04, Разное

Тимати признался в своих комплексах. Он объяснил тягу ко всему большому, в том числе к высоким женщинам. Об этом рэпер упомянул в комментариях, отвечая на вопросы подписчиков.
Рэпер Тимати также поддался новогоднему настроению и разместил на своей странице в Instagram фото, где он держит большую сумку. В комментарии к публикации музыкант объяснил, что собирается за ингредиентами для оливье. Кто-то из подписчиков подметил, что у звезды есть очевидная тяга ко всему большому, в том числе к женщинам. Сам артист невысокого роста 170 см. Его первая жена Алена Шишкова немного выше – 176 см, а нынешняя супруга Анастасия Решетова и вовсе имеет 178 см роста. Певец не стал отмалчиваться и назвал это «комплексами маленького человека». Под комментарием разгорелась нешуточная дискуссия. Одни утверждали, что женщины Тимати вовсе не большие, а стройные и статные, другие видели в признании знаменитости психологические проблемы. В одном утверждении все комментаторы сошлись – Тимати не боится критики и способен дать достойный ответ на нападки.

Рэпер часто общается с подписчиками на своей странице в Instagram, он не оставляет без внимания даже откровенно «хэйтерские» комментарии. Фолловеры ценят его юмор и умение постоять за себя.



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Последнее: Тимати признался в своих комплексах. Он объяснил тягу ко всему большому, в том числе к высоким женщинам. Об этом рэпер упомянул в комментариях, отвечая на вопросы подписчиков. Рэпер Тимати также поддался новогоднему настроению и разместил на своей странице в Instagram фото, где он держит большую сумку. В комментарии к публикации музыкант объяснил, что собирается за […]

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