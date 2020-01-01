Украинские националисты устроили в Киеве факельное шествие в честь Бандеры

По случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры сторонники праворадикальных организаций провели в центре Киева факельный марш.
Шествие началось в парке Шевченко, откуда под бой барабанов и с зажженными факелами колонна двинулась в сторону площади Независимости. Участники, в числе которых были представители партии «Свобода» и радикалы «Правого сектора» (организация запрещена в России), пронесли длинное полотно в цветах флага Украины, а также черно-красные флаги националистов. «Одна нация – одна Украина!», «Наша земля – наши герои!» – скандировали в колонне, которую сопровождали наряды полиции и Нацгвардии, передает ТАСС.
Возле здания администрации Киева, на фасаде которого вывесили большой портрет идеолога украинских националистов, позже состоялся митинг. Перед собравшимися выступили лидеры «Свободы» Олег Тягнибок и Андрей Ильенко.
По информации наблюдателей, в марше приняли участие около 1 тыс. человек.
Аналогичные факельные шествия и митинги также прошли в ряде городов на западе Украины.
Напомним, в октябре минувшего года МИД РФ призвал ООН и ОБСЕ дать оценку шествиям неонацистов в Киеве.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность планами Северной Кореи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом 1 января информирует сайт ООН. «Гутерриш выразил надежду на то, что КНДР не возобновит испытания, и напомнил о соответствующих резолюциях Совета Безопасности, которые запрещают их», – сказано в сообщении. Генсек ООН считает, что «принцип нераспространения [ядерных вооружений] остается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Гончарук прибыл в Одессу, где встретится с семьями погибших на пожаре и проведет совещание / 8 декабря
- МИД Литвы – Apple: Крым – это не спорная территория. Он принадлежит Украине / 30 ноября
- Автоновости: Официально представлен кроссовер Mercedes-Benz GLA нового поколения / 12 декабря
- СК опроверг возбуждение нового дела против якутского «шамана» / 11 декабря
- Корабль «Орел» оказался слишком тяжелым для полета к Луне / 13 декабря
- В адрес Трампа поручено подготовить официальное обвинение по импичменту / 5 декабря
- Комитет Сената США одобрил санкции против Турции из-за С-400 / 11 декабря
- «Нафтогаз» отправил Газпрому ответ на предложение по транзитному контракту / 25 ноября