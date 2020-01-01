Депортированный в Украину крымский журналист Гайворонский сообщил, что ему запретили въезд в Россию

Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский, которого сотрудники ФСБ депортировали в Украину через российско-украинский пограничный переход Чертково–Меловое, сообщил 1 января «Крым.Реалиям», что ему запретили въезд в РФ.

«Выдворял меня сотрудник ФСБ и он же мне поставил запрет въезда в Россию. Он пытался отобрать у меня сим-карту. Когда я попал в Украину, все было хорошо, правильно: наши ребята встретили», – сказал он.

По словам журналиста, из Бахмута Донецкой области он на поезде прибыл в Киев.

Гайворонский отметил, что имеет «грандиозный объем информации, знаний, практических навыков» по ситуации в России и оккупированном Крыму, и «хотел бы внести серьезный вклад в дело деоккупации Крыма».

Гайворонский родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации «Народное единство» и редактором издания «Евразийский журнал». Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимир Путина. Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания «Комсомольская правда», а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием «Примечания».

В марте 2019 года российские силовики в Крыму задерживали блогера по подозрению в употреблении наркотических средств. «Суд» в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача), и обязал пройти лечение от наркотической зависимости. Гайворонский называл обвинение «бредом».

После выхода из-под ареста Гайворонский заявлял, что собирается выехать на материковую часть Украины.

7 мая российские силовики снова задержали журналиста, после чего предложили пройти освидетельствование на наркотики. В этот же день «Киевский райсуд» Симферополя арестовал журналиста на 10 суток за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

22 октября его вновь задержали. Подконтрольный России «Мировой суд Ялты» арестовал его на 15 суток по обвинению в уклонении от лечения наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса об административных правонарушениях. 6 ноября блогер вышел из-под ареста.

Как пишет издание «Крым.Реалии», 31 октября Гайворонского обвинили в новом административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях России (оскорбление в интернете власти и символов России) за пост в социальной сети Facebook относительно президента России Владимира Путина. 12 ноября подконтрольный России «горсуд» Ялты решил признать незаконными документы, по которым Гайворонскому выдали паспорт гражданина России. 20 декабря его вновь задержали, «суд» принял решение о «депортации с территории России».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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