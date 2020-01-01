2019 год глазами художника «Новой» Петра Саруханова.
У
Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили
«Встреча с космонавтами»
Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений
Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ
Готовность себя высечь. Закон о домашнем насилии так и не принят
Сыра нет. Но вы держитесь
Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался
След в истории. Право на участие жителей в политике было попрано летом 2019 года
Гонка на вооружении
Нам тут подбрасывают. В деле Ивана Голунова по-прежнему нет ни одного обвиняемого
Жалюзный занавес: …(неразб) пытались… Клишас, …, Климов, да и все остальные.
Группа «Альфа»: сотрудники элитной спецслужбы оказались задействованы во множестве финансовых преступлений
Петр Саруханов
Главный художник, член редколлегии
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Источник: Новая газета
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Последнее: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность планами Северной Кореи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом 1 января информирует сайт ООН. «Гутерриш выразил надежду на то, что КНДР не возобновит испытания, и напомнил о соответствующих резолюциях Совета Безопасности, которые запрещают их», – сказано в сообщении. Генсек ООН считает, что «принцип нераспространения [ядерных вооружений] остается […]
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