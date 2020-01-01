2019 год глазами художника «Новой» Петра Саруханова.

У

Сталина в тлену. За этот год по инициативе коммунистов восстановлены десятки бюстов и памятников гражданину Джугашвили

«Встреча с космонавтами»

Бить по своим. Судейское сообщество дискредитировало себя, штампуя приговоры из обвинительных заключений

Убийство специального назначения. Расстрел чеченского беженца в Берлине все-таки связан с ФСБ

Готовность себя высечь. Закон о домашнем насилии так и не принят

Сыра нет. Но вы держитесь

Весь год народ изумляли пиратскими методами торговли. Ценники оставались прежними, а вес уменьшался

След в истории. Право на участие жителей в политике было попрано летом 2019 года

Гонка на вооружении

Нам тут подбрасывают. В деле Ивана Голунова по-прежнему нет ни одного обвиняемого

Жалюзный занавес: …(неразб) пытались… Клишас, …, Климов, да и все остальные.

Группа «Альфа»: сотрудники элитной спецслужбы оказались задействованы во множестве финансовых преступлений

Петр Саруханов

Главный художник, член редколлегии

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Источник: Новая газета

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Последнее: Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность планами Северной Кореи возобновить испытания ядерного оружия. Об этом 1 января информирует сайт ООН. «Гутерриш выразил надежду на то, что КНДР не возобновит испытания, и напомнил о соответствующих резолюциях Совета Безопасности, которые запрещают их», – сказано в сообщении. Генсек ООН считает, что «принцип нераспространения [ядерных вооружений] остается […]