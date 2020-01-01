Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан

Госсекретарь США Майк Помпео отложил поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
«Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке», – приводит текст заявления ТАСС.
По словам Ортэгус, «поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на ближайшее будущее, и он с нетерпением ждет этого визита».
Напомним, 30 декабря Госдеп анонсировал встречи госсекретаря США с руководством Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Кипра. При этом экономист Дмитрий Болкунец объяснил последнюю череду скандальных заявлений Лукашенко с ожидаемым визитом госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию.
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