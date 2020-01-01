Экс-глава Nissan сбежал из Японии с помощью футляра для музыкального инструмента – СМИ

Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон, которого в Токио обвиняют в финансовых нарушениях, при побеге из Японии в Ливан воспользовался футляром из-под музыкального инструмента. Об этом 31 декабря сообщил без ссылок на какие-либо источники ливанский телеканал MTV.
По его данным, в дом Гона в Токио, пока его жена находилась в США, под видом музыкантов приехала парамилитарная группа. Через некоторое время они покинули помещение вместе с Гоном, который находился в футляре, и отвезли его в аэропорт.
Каким образом Гон сел в самолет и улетел, телеканал не сообщает, но, по данным МТV, в Ливан он прибыл из Турции предположительно по новому французскому паспорту, который выдали ему взамен отобранного у него в Японии.
Reuters жена Гона назвала версию с футляром из-под музыкального инструмента «чистой выдумкой», но не объяснила, как ее муж покинул Японию.
В то же время источники агентства подтвердили, что экс-глава Nissan прибыл в Ливан из Турции. В Стамбул якобы Гон прибыл на частном самолете, пилот которого не знал, кто именно находится на борту. Reuters отмечает, что операцию по вывозу Гона из Японии готовили около трех месяцев.
64-летний Гон и 62-летний представительный директор компании Грег Келли являются фигурантами дела о нарушении закона о финансовых инструментах, их подозревают в искажении данных отчета о своих ценных бумагах.
Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях.
22 ноября стало известно, что совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности президента и генерального директора компании Nissan Motor Co.
В декабре 2018 года прокуратура Токио выдвинула Гону обвинения в нарушении финансового законодательства страны. По данным следствия, тот в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около €78 млн).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Бывший глава Nissan Motor Co. Карлос Гон, которого в Токио обвиняют в финансовых нарушениях, при побеге из Японии в Ливан воспользовался футляром из-под музыкального инструмента. Об этом 31 декабря сообщил без ссылок на какие-либо источники ливанский телеканал MTV. По его данным, в дом Гона в Токио, пока его жена находилась в США, под видом музыкантов […]
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