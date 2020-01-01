Протестующие покинули район посольства США в Багдаде – иракские военные

01.01.2020, 22:06, Новости дня

У здания посольства США в Багдаде завершилась акция протеста, демонстранты покинули район здания. Об этом 1 января сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление Вооруженных сил Ирака.

Военные заявили, что иракские силы безопасности структуры «полностью обеспечили» безопасность посольства; палатки протестующих сняты, «любые формы протеста» завершились.  

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США направят в Багдад дополнительные силы для защиты посольства. 

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

Из-за ситуации в Ираке госсекретарь США Майк Помпео отложил свой запланированный на 3 января визит в Украину. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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