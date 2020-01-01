Мишель Серова не впечатлила отца вокалом: «Говорит, мне до певицы как до луны»

01.01.2020, 22:04, Разное

Мишель Серова в студии передачи «Ты не поверишь!» пояснила о взаимоотношениях со звездным отцом. По словам 26-летней дочери певца, она не впечатлила его своим вокалом.
Ранее девушка хотела записать совместную песню с родителем, вот только ее планы не сбылись. Александр Серов критически отнесся к задумке дочери и заявил, что она не отличается особенным вокалом. «Папа говорит, что мне до певицы как до луны», — пожаловалась наследница Александра Николаевича. Музыкант утверждает, что она мало времени уделяет урокам по пению и пренебрегает занятиями. Родственница исполнителя недавно вышла замуж и больше посвящает себя мужу. Артист не был против этой свадьбы, хотя зятя принял весьма холодно.

Мишель Серова рассказала: когда возлюбленный явился в дом знаменитости, чтобы сделать ей предложение, отец насторожился. Он очень серьезно отнесся к новому роману дочери и даже был суров к ее избраннику, как утверждала певица. Сейчас артистку обеспечивает ее супруг Роман, а Александр Николаевич финансово не помогает. В то же время она отметила, что будет рада хоть какой-то поддержке родителя.



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Последнее: Мишель Серова в студии передачи «Ты не поверишь!» пояснила о взаимоотношениях со звездным отцом. По словам 26-летней дочери певца, она не впечатлила его своим вокалом. Ранее девушка хотела записать совместную песню с родителем, вот только ее планы не сбылись. Александр Серов критически отнесся к задумке дочери и заявил, что она не отличается особенным вокалом. «Папа […]

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