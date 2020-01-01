Мнение: «Левиафан» и туалет…

01.01.2020, 22:01, Разное

За тридевять земель, в девяти часах лета от Москвы, где детишки возводят дворцы из песка, периодически наваливается мысль: «Как там в России?…».  На пляже – хороший Wi-Fi , посматриваю, что происходит на Родине.

Порадовался за мурманскую область, где на дороге, ведущей в Териберку,  воздвигли туалет.

Спасибо Звягинцеву! Не снял бы он в Териберке свой фильм «Левиафан», не было бы и паломничества туристов в эти края. Туда сейчас ломится так много народа, что на дороге иногда возникают заторы…

А без туристов, думаю, и туалет не стали бы строить…

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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Последнее: За тридевять земель, в девяти часах лета от Москвы, где детишки возводят дворцы из песка, периодически наваливается мысль: «Как там в России?…».  На пляже – хороший Wi-Fi , посматриваю, что происходит на Родине. Порадовался за мурманскую область, где на дороге, ведущей в Териберку,  воздвигли туалет. Спасибо Звягинцеву! Не снял бы он в Териберке свой фильм […]

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