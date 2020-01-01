Мнение: «Левиафан» и туалет…

За тридевять земель, в девяти часах лета от Москвы, где детишки возводят дворцы из песка, периодически наваливается мысль: «Как там в России?…». На пляже – хороший Wi-Fi , посматриваю, что происходит на Родине.
Порадовался за мурманскую область, где на дороге, ведущей в Териберку, воздвигли туалет.
Спасибо Звягинцеву! Не снял бы он в Териберке свой фильм «Левиафан», не было бы и паломничества туристов в эти края. Туда сейчас ломится так много народа, что на дороге иногда возникают заторы…
А без туристов, думаю, и туалет не стали бы строить…
Фотографии отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: За тридевять земель, в девяти часах лета от Москвы, где детишки возводят дворцы из песка, периодически наваливается мысль: «Как там в России?…». На пляже – хороший Wi-Fi , посматриваю, что происходит на Родине. Порадовался за мурманскую область, где на дороге, ведущей в Териберку, воздвигли туалет. Спасибо Звягинцеву! Не снял бы он в Териберке свой фильм […]
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