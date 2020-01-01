Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск извинился за то, что 31 декабря в Риме на площади Святого Петра во время общения с верующими он несколько раз ударил женщину по руке, сообщает 1 января AFP.

Франциск отметил, что «иногда люди теряют терпение».

«Сегодня я прошу прощения за вчерашний плохой пример», – заявил он.

31 декабря понтифик шел вдоль ограждения и пожимал руки верующим, которые праздновали Новый год на площади. Одна женщина схватила 83-летнего папу римского и подтащила к себе. Понтифик ударил женщину по руке, чтобы она его отпустила. Охранники папы быстро вмешались в ситуацию и освободили его.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Папа римский Франциск извинился за то, что 31 декабря в Риме на площади Святого Петра во время общения с верующими он несколько раз ударил женщину по руке, сообщает 1 января AFP. Франциск отметил, что «иногда люди теряют терпение». «Сегодня я прошу прощения за вчерашний плохой пример», – заявил он. 31 декабря понтифик шел вдоль ограждения и […]