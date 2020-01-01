В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

01.01.2020, 21:51, Новости дня

Пропавшая на северо-востоке Москвы в ночь с 31 декабря на 1 января несовершеннолетняя девочка найдена, сообщили в пресс-службе УВД по СВАО ГУ МВД РФ по г. Москве.

«Разыскиваемая девочка найдена живой и здоровой на станции метро Третьяковская! На данный момент ребенка и женщину, с которой она ушла от дома, доставляют в территориальный отдел полиции», – говорится в сообщении в Instagram УВД по СВАО ГУ МВД РФ по г. Москве.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве похитили несовершеннолетнюю девочку.



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Последнее: Пропавшая на северо-востоке Москвы в ночь с 31 декабря на 1 января несовершеннолетняя девочка найдена, сообщили в пресс-службе УВД по СВАО ГУ МВД РФ по г. Москве. «Разыскиваемая девочка найдена живой и здоровой на станции метро Третьяковская! На данный момент ребенка и женщину, с которой она ушла от дома, доставляют в территориальный отдел полиции», – […]

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