Мнение: Осада посольства США в Багдаде

Вчерашний штурм посольства США плавно перетек в его осаду.

После вчерашнего бегства посла США из страны с большей частью персонала, Трамп потребовал от Ирака обеспечить безопасность посольства, а также начал угрожать Ирану, что если и в Багдаде будут убитые среди американских граждан, то Ирану не поздоровится.

Хаменеи сегодня отмел эти обвинения, пригрозив в ответ, что если США ударят по Ирану, то Иран обязательно ударит в ответ.

Правительство Ирака выделило для охраны посольства дополнительные силы аппарата по противодействию терроризму, но те ограничились стоянием в оцеплении, толпа не захотела расходиться. Примечательно, что помимо членов "Катаиб Хезбалла" и "Хашд-Шааби" в вчерашнем штурме участвовали люди с нашивками иракской регулярной армии.

США еще со вчера начали усиливать охрану осажденного посольства — вертолетами туда были доставленные дополнительные силы спецназа, плюс над посольством начал кружить ударный вертолет. Так же США пообещали направить до 4 тыс. человек в Кувейт, из-за угрозы своим позициям в Ираке.

Сегодня толпа вновь пришла в движение после заявлений, что "вчерашнее предупреждение" это только первый шаг, а все закончится изгнанием США из Ирака. Так сказать анонсировали конечную цель.

И как по команде иракские политические силы начали выступать с заявлениями о поддержке принятия закона о выводе американских войск из Ирака. За это выступила шиитская коалиция Фатх и возглавляемая Муктадой Ас-Садром коалиция "Идущие вперед", то есть две крупнейшие парламентские силы в Ираке. Само собой эти заявления поддержала и иракская "Хезбалла".

Толпа начала попытки продвижения к центральному комплексу под крики "Аллах Акбар, Америка самый большой сатана".

Американцы начали обстреливать толпу газовыми гранатами, в результате чего от слезоточивого газа пострадали до 20 человек.

Ситуация продолжает развиваться. Посольство конечно вряд ли возьмут прямым штурмом, но эта история является прекрасной для иранских интересов, так как действуя руками иракских шиитов, можно культивировать ненависть к США и добиваться их изгнания из Ирака, показывая, что даже в "Зеленой Зоне" американцы не в безопасности.

Плюс ко всему, нанеся удар по "Хезбалле", США фактически дали Ирану в руки козырную карту, с помощью которой он сейчас пытается форсировать принятие закона о выводе американских войск из Ирака. Импульсивное решение может обернуться для США стратегическими последствиями, если кадры ударов по "Хезбалле" качнут настроения в иракском парламенте в пользу Тегерана.

Источник: Colonel Cassad

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