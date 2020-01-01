В Госдепартаменте США подтвердили, что 3 января Помпео в Киев не прилетит

Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус подтвердила 1 января, что глава ее ведомства Майк Помпео отложил свой запланированный на 3 января визит в Украину. Об этом сообщает CNN.
По словам Ортагус, визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан Помпео отложил, потому что должен оставаться в Вашингтоне «для продолжения наблюдения» за ситуацией в Ираке и «обеспечения безопасности и защиты американцев» на Ближнем Востоке.
Спикер Госдепартамента отметила, что поездка будет перенесена «на ближайшее время» и что сам Помпео «с нетерпением ждет» данного визита.
Об отмене запланированного визита Помпео в Евразию сообщили 1 января ряд СМИ и МИД Узбекистана.
В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.
В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Спикер Государственного департамента США Морган Ортагус подтвердила 1 января, что глава ее ведомства Майк Помпео отложил свой запланированный на 3 января визит в Украину. Об этом сообщает CNN. По словам Ортагус, визит в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан Помпео отложил, потому что должен оставаться в Вашингтоне «для продолжения наблюдения» за ситуацией в Ираке и […]
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