На Софийской площади Новый год встретили около 150 тыс. человек – организаторы

Около 150 тыс. киевлян и гостей города встречали Новый год на Софийской площади. Об этом 1 января проинформировали организаторы мероприятий Folk Ukraine в Facebook.
“Софийская площадь в эту ночь стала без преувеличения сердцем всей Украины. По предварительным подсчетам, Новый год у главной елки страны встречали почти 150 тыс. человек», – рассказали в пресс-службе.
Близько 150 тисяч чоловік святкували та зустрічали Новий рік з нами на Софії 😱З Новим роком! ✨
Posted by Folk Ukraine on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020
На Софийской площади выступали Руслана, группы «ТНМК» и «Мандри», танц-театр «Життя», Назар Савко, а также государственный симфонический оркестр «Kyiv Fantastic Orchestra».
Десятки тисяч людей вчора традиційно зібралися біля головної ялинки країни в очікуванні дива, щоби в казковій атмосфері…
Posted by Folk Ukraine on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020
На сайте Киевской городской государственной администрации добавили, что празднование возле главной елки страны проходить и 1 января.
В КГГА добавили, что в новогоднюю ночь на Контрактовую площадь пришло более 40 тыс. человек. Там можно посетить стрит-арт каток, резиденцию Святого Николая, покататься на колесе обозрения и горках.
По оперативной информации столичных спасателей, новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, подчеркнули в КГГА.
В целом в 2020 году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий, рассказали в пресс-службе.
Патрульная полиция Украины сообщала, что в новогоднюю ночь по всей стране патрульные проработали 2716 вызовов, из них 335 – о нарушении тишины. Ночь прошла без особых нарушений публичной безопасности.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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