Алена Водонаева : « Прошедший год был насыщен конфликтами продюсеров и артистов»

01.01.2020, 21:04, Разное

Отечественная телеведущая и экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева подвела итоги прошедшего 2019 года. Блогер уверена, что кроме прочего он был насыщен конфликтами продюсеров и артистов.
Алёна Водонаева решила вспомнить наиболее значимых людей и события ушедшего года. В первую очередь она отметила 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг, ставшую в США «человеком года». Также блогер высказала мнение относительно титула «Мужчина года». Говоря о Западе, Водонаева назвала самыми достойными кандидатами актёров Хоакина Феникса и Кита Харингтона. Первый прославился благодаря роли Джокера, второй – персонажа Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов». Основателя компании Tesla Илона Маска ведущая назвала «самым безумным бизнесменом» из-за созданного авто Cybertruck – мечты миллионов интернет-пользователей.


Главным спортсменом России, по мнению Алёны Водонаевой, можно назвать Хабиба Нурмагомедова, который не только одержал значимую победу на ринге, но и обогнал по количеству подписчиков в Instagram «поющую ведущую» Ольгу Бузову. Кстати, блогер уверена, что 2019 можно назвать «годом конфликтов», так как проблемы были между продюсерами и артистами у лейбла Black Star, а Максим Фадеев вообще прекратил сотрудничество со всеми исполнителями. Водонаева также призналась, что среди российских певцов ей некого назвать «Мужчиной года», потому как особых достижений в музыке она ни у кого отметить не может.



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