Мнение: Оппозиция объединилась ради свержения Путина

Сейчас думаю можно уже говорить о том что все оппозиционные течения и группировки, а равно и все политические партии России «де факто» объединились. Объединились с одной целью, свергнуть тем или иным путём Путина, устроить революцию в России, либо «тихий дворцовый переворот».

В принципе всю нашу оппозицию вполне устроит и самый радикальный вариант — «вынести Путина из Кремля ногами вперёд, с пулей в голове».

Чем хуже — тем лучше. Хуже для России, лучше для нашей оппозиции, лучше для наших внешних врагов, Соединённых Штатов и в целом стран НАТО. Всех очень бы устроил кровавый хаос революции в России.

Коммунисты и либералы, «школота» Навального, и «ЛГБТ — сообщество», нодовцы со «своими тараканами в голове» о том что Россия до сих пор является «колонией США», и только «они — нодовцы, это видят и с этим борются», и прочая, более мелкая «политическая шавка мелкотравчатая», вроде пресловутого, всем надоевшего «Яблока», с его неизменным престарелым лидером, вечным претендентом на пост президента России — неудачником Явлинским.

Кстати, вас не удивляет то что коммунисты фактически вступили в союз со своими политическими противниками, и даже врагами? О ЛГБТ — сообществе я и говорить не желаю — брезгую. А наши коммунисты нет, не брезгуют.

Удивляет?

А зря, идейным предкам наших коммунистов — большевикам было не привыкать вступать во временный союз со своими противниками ради достижения цели, а достигнув вожделенной цели, предать и уничтожить своих союзников.

Мало кто знает что большевики не одни провернули свой переворот в октябре 1917 года, а в союзе с «эсерами»- партией Социал Революционеров, а потом уничтожили эсеров, кого расстреляв, кого сгноив по лагерям.

В принципе я понимаю Навального, он талантливо имитирует «борьбу за власть», стремится показать своим нанимателям — работодателям что «честно» отрабатывает деньги работодателя.

В оппозиционных СМИ идёт чётко спланированная компания против Путина. Принижаются и даже вовсе отвергаются все достижения «путинской России» за последние 20 лет.

Нет, я не хочу сказать что Путин идеален, Путина есть за что критиковать. Есть, но скажите мне, в истории России, да и в истории всех стран мира есть, или может быть были такие идеальные правители которых не за что было бы критиковать? Если быть честным перед самим собой, таковых вы не найдёте.

Сталина не предлагать. «Не катит» он на роль идеально правителя.

Мы уже привыкли к тому что оппозиция всех мастей говорит о «тоталитарном режиме Путина», о «кровавом режиме Путина», и как то не задумываемся о том что будь «режим Путина» хоть на одну десятую таким «кровавым и тоталитарным», как нас в этом уверяют, то все наши критиканы — оппозиционеры, давно бы «искупали свою вину перед народом» в районах Крайнего Севера, и в «солнечном Магадане», трудясь там под конвоем «на благо страны».

США готовы платить, и платят большие деньги для организации массовых протестов в России. Для «развития демократии в России», читай — свержения Путина, США ещё в 2015 году выделили огромную сумму — 17 миллиардов долларов. И эти деньги теперь активно осваиваются нашими оппозиционерами, что либеральной, что коммунистической направленности.

Так называемые коммунисты из КПРФ, те самые которые олигарха Грудинина мечтали президентом России сделать. Парадокс, коммунисты и олигарха в президенты прочили. Но чему удивляться? Нет у нашей оппозиции, какого бы окраса она не была, реальной кандидатуры на пост президента России, нет и всё. А «на безрыбье, и рак — рыба», так говорят у нас в народе.

О «наших соседях по глобусу», и говорить то уже неприличным считается, кои тоже вносят «свои пять копеек» в дружный хор хулителей Путина. Для майданутых Путин агрессор ведущий войну против «Вильной Неньки Украини». Для якобы пророссийских украинцев, Путин предатель не желающий «спасти Украину от фашистской хунты окопавшейся в Киеве и жестоко угнетающей и уничтожающий народ Украины».

«Путин слил, Путин предал, Путин сдал, Путин продал», доносится из за каждого угла, из каждой подворотни. Дружный вой шакалов и лай мелких шавок практически во всех соцсетях заглушает голос разума, голос тех людей кои сумели сохранить трезвость мысли, и думают мозгами а не , извините, своей задницей. Думают о будущем России, а не о сиюминутной выгоде.

Вся эта скачущая и поносящая Путина мерзота прекрасно понимает что именно Путин сейчас является той самой скрепой на которой держится Россия. Понимают и пытаются её уничтожить. Именно Путин вступив в должность президента России в 2000 году смог остановить и повернуть вспять процесс дезинтеграции России. Предотвратить её раздел странами Запада на десяток — другой псевдогосударственных образований находящихся под контролем стран Запада.

Нет, я не спорю, есть у нас небольшое количество людей кто искренне верит в то что стань в 2018 году президентом России Грудинин, то жили бы мы сейчас как в раю, деньги платили бы просто так………….., квартиры давали бы бесплатно, и работать было бы не надо. Но таких не очень умных людей немного, а большинство прекрасно понимая что вся их деятельность ведёт только к гибели России, тем не менее продолжают свою подрывную деятельность. Работая на развал и гибель России.

Можно ли назвать патриотами России людей работающих на наших геополитических противников, желающих гибели нашей России? Вопрос риторический, во времена Сталина таких людей просто бы расстреляли, а сейчас во «времена демократии» и «свободы слова» они являются, правда по их уверениям, «настоящими патриотами России».

Но самое смешное заключается в том что на словах ратуя за благополучие нашего народа все эти право и левоориентированные «патриоты», считают большую часть нашего народа «тупым пропутинским быдлом», кто то из них говорит о 76% быдла, некоторые поднимают планку до 95%. Весьма не плохо. Не так ли?

Они сами прекрасно осознают что их, критиканов Путина и нашего народа ничтожное меньшинство, но сами себя они считают настоящим народом России, настоящими патриотами, в отличии от нас, подавляющего большинства народа России. Считают что только они имеют право диктовать народу что и как наш народ должен делать.

А людям которые сохранили ясность мысли, я просто посоветовал бы вспомнить то что говорил в своё время недоброй памяти Збигнев Бжезинский.

Время всё расставит по своим местам.

Источник: Конт

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