Мнение: С 01.01.2020 !!! Страна…

Новый 2020 год – удивительная дата.

И неудивительно то, что встретить этот праздник надо так, чтобы потомки запомнили, по крайней мере, до 3030 года.

Или хотя бы так, чтобы попасть в историю – на крайний случай, в анекдот…

***

– Как будешь отмечать Новый 2020 Год?

– Хоп-хэй, ла-ла-лэй! Денег нет – и нет идей.

***

Новогодние тосты:

1. За Старый год.

2. За Новый год.

3. Серега, хоть ты и вел себя в том году как свинья, давай выпьем!

4. Да ты и сам еще та крыса, но выпью с удовольствием!

5. … да ничего, лед приложи — быстро пройдет. Ну что, успокоился? Пьем за дружбу!

6. За присутствующих здесь дам (Сереге больше не наливайте!).

7. Я хочу произнэсты тостопалоещшомсощвпыыпо…

***

Новый год – это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.

***

1820:

Новый год к нам в тройке мчится!

1920:

Новый год к нам на паровозе спешит!

2020:

Новый год к нам в автомобильной пробке стоит…

***

Соседи – это такие люди, у которых каждый Новый Год есть лишние деньги, чтобы устраивать во дворе фейерверки для моего удовольствия.

***

За новогодним столом:

— Я хочу есть как тигр!!!

— А я хочу есть как слон!!!

— Гы. А я как крыса уже все сожрал…

***

Оптимист:

– Новый год будет лучше старого.

Пессимист:

– Новый год будет хуже старого.

Реалист:

– Будет Новый Год. Опять нажрусь.

***

Правду говорят, что в Новый Год происходят разные чудеса.

Вот к нам, например, через трубу залез Дед Мороз. Но тут неожиданно из командировки вернулся папа.

И мне достался весь мешок с подарками – коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.

***

Почему ученые, изучающие поведение живых существ, предпочли бы использовать для опытов депутатов вместо крыс:

1. Депутатов больше, чем крыс.

2. Депутаты быстрее воспроизводятся.

3. Депутаты приносят обществу больше вреда, чем крысы.

4. У сотрудников лабораторий крысы вызывают больше жалости, чем депутаты.

5. Ученым не будут досаждать защитники животных.

***

Мальчик: празднует новый год с родителями;

Парень: празднует новый год с друзьями;

Мужчина: празднует новый год с родителями.

***

Трехлетний малыш получает от бабушки новогодний подарок. Разворачивает его, видит водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнить его. Мама (явно совсем не в восторге) обращается к бабушке:

— Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?

Бабушка улыбается и говорит:

— А то!

***

Муж и жена разговаривают:

– Ты знаешь, наш сосед, оказывается, очень умный человек!

– Почему ты так считаешь?

– Когда нашему сыну на Новый год подарили барабан, он единственный, кто догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?»

***

1 января, вечер:

— Колян, чё у тебя сегодня было?

— А чё?

— Звоню тебе первый раз, так отвечает какая-то баба и рассказывает про снег. Звоню второй — полицейский говорит, что ты арестован. На третий раз — тебя какие-то братки разыскивают за долги…

— Попробуй позвонить по телефону, а не с тв-пульта.

***

Источник: Конт

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