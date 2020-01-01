Мнение: С 01.01.2020 !!! Страна…

Новый 2020 год – удивительная дата.
И неудивительно то, что встретить этот праздник надо так, чтобы потомки запомнили, по крайней мере, до 3030 года.
Или хотя бы так, чтобы попасть в историю – на крайний случай, в анекдот…
***
– Как будешь отмечать Новый 2020 Год?
– Хоп-хэй, ла-ла-лэй! Денег нет – и нет идей.
***
Новогодние тосты:
1. За Старый год.
2. За Новый год.
3. Серега, хоть ты и вел себя в том году как свинья, давай выпьем!
4. Да ты и сам еще та крыса, но выпью с удовольствием!
5. … да ничего, лед приложи — быстро пройдет. Ну что, успокоился? Пьем за дружбу!
6. За присутствующих здесь дам (Сереге больше не наливайте!).
7. Я хочу произнэсты тостопалоещшомсощвпыыпо…
***
Новый год – это такая дурацкая ночь, когда нельзя сидеть в интернете, чтобы сидящие в Новый год в интернете лузеры не подумали, что ты такой же.
***
1820:
Новый год к нам в тройке мчится!
1920:
Новый год к нам на паровозе спешит!
2020:
Новый год к нам в автомобильной пробке стоит…
***
Соседи – это такие люди, у которых каждый Новый Год есть лишние деньги, чтобы устраивать во дворе фейерверки для моего удовольствия.
***
За новогодним столом:
— Я хочу есть как тигр!!!
— А я хочу есть как слон!!!
— Гы. А я как крыса уже все сожрал…
***
Оптимист:
– Новый год будет лучше старого.
Пессимист:
– Новый год будет хуже старого.
Реалист:
– Будет Новый Год. Опять нажрусь.
***
Правду говорят, что в Новый Год происходят разные чудеса.
Вот к нам, например, через трубу залез Дед Мороз. Но тут неожиданно из командировки вернулся папа.
И мне достался весь мешок с подарками – коробка конфет, три бутылки шампанского и пачка странных воздушных шариков.
***
Почему ученые, изучающие поведение живых существ, предпочли бы использовать для опытов депутатов вместо крыс:
1. Депутатов больше, чем крыс.
2. Депутаты быстрее воспроизводятся.
3. Депутаты приносят обществу больше вреда, чем крысы.
4. У сотрудников лабораторий крысы вызывают больше жалости, чем депутаты.
5. Ученым не будут досаждать защитники животных.
***
Мальчик: празднует новый год с родителями;
Парень: празднует новый год с друзьями;
Мужчина: празднует новый год с родителями.
***
Трехлетний малыш получает от бабушки новогодний подарок. Разворачивает его, видит водяной пистолет и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнить его. Мама (явно совсем не в восторге) обращается к бабушке:
— Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?
Бабушка улыбается и говорит:
— А то!
***
Муж и жена разговаривают:
– Ты знаешь, наш сосед, оказывается, очень умный человек!
– Почему ты так считаешь?
– Когда нашему сыну на Новый год подарили барабан, он единственный, кто догадался спросить: «А ты знаешь, что у него внутри?»
***
1 января, вечер:
— Колян, чё у тебя сегодня было?
— А чё?
— Звоню тебе первый раз, так отвечает какая-то баба и рассказывает про снег. Звоню второй — полицейский говорит, что ты арестован. На третий раз — тебя какие-то братки разыскивают за долги…
— Попробуй позвонить по телефону, а не с тв-пульта.
***
Источник: Конт
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