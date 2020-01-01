В РФ изменились правила обращения с животными

С 1 января в РФ изменились правила госнадзора за обращением с животными.
В 2020 году вступили в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», сообщается на сайте парламента.
С 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать животных без намордника и поводка везде, кроме огороженной территории. Список пород ранее утвержден правительством.
Также правила запрещают контактные зоопарки. «Физический контакт с животными будет возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ», – отмечается в сообщении.
Содержание диких животных дома также запрещается. При несоблюдении правил питомцев конфискуют и вернут в естественную среду обитания.
Также в 2020 году начала регулироваться деятельность приютов для животных. Их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Также запрещается убивать животных без указания ветеринаров.
Также поменялись правила обращения с безнадзорными животными.
«С 1 января возможна только программа «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео», – отметили в Госдуме.
Кроме того, запрещается отлавливать животных с данными их владельцев, например, с бирками на ошейниках.
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