На Широколановском полигоне произошел пожар, один военный попал в реанимацию – СМИ

31 декабря на военном полигоне Широкий Лан в Николаевской области произошел пожар. Об этом 1 января «Новостям Н» сообщили военнослужащие одной из воинских частей, дислоцированных на полигоне.

Пожар возник утром в одной из палаток, в которой находились военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады, огонь перекинулся на соседние палатки. Его потушили сотрудники ГСЧС, подчеркивает издание «Новости Н».

В результате пожара несколько военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести. Больше всех пострадал сержант 34-го батальона территориальной обороны, его с многочисленными ожогами лица и конечностей доставили в реанимацию Николаевского военного госпиталя. Состояние пострадавшего расценивается как тяжелое, пишет издание.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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