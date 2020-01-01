В Германии в новогоднюю ночь горел зоопарк. Погибли почти все обезьяны

В ночь на 1 января в зоопарке в городе Крефельд на западе Грмании произошел пожар, в результате которого полностью выгорел корпус для обезьян, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.

Как сообщает телеканал RTL, в обезьяннике жили около 30 животных, в том числе орангутаны, шимпанзе и семья из двух горилл.

Сначала в зоопарке заявили, что жертвами пожара стали все животные, которые обитали в вольере, но позже опубликовали обновленную информацию, согласно которой, огонь не затронул блок, в котором находитяся гориллы.

UPDATE5.50 Uhr Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine Überlebenden Tiere im Affenhaus…. Posted by Zoo Krefeld on Teisipäev, 31. detsember 2019

Также выжили два шимпанзе, проинформировала пресс-служба зоопарка в Facebook.

«Чудесным образом шимпанзе Балли и Лимбо выжили после разрушительного пожара. Они лишь слегка травмированы и в настоящее время размещены в двух ящиках в помещении для горилл. За ними ухаживают несколько ветеринаров», – говорится в сообщении.

****Brand zerstörte Affenhaus vollständig — Zwei Schimpansen haben überlebt***Wie durch ein Wunder haben die… Posted by Zoo Krefeld on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

Из-за пожара зоопарк сегодня закрыт.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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