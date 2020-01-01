Помпео отложил визит в Украину – СМИ

Запланированный на 3 января визит в Украину государственного секретаря США Майка Помпео отложили. Об этом 1 января сообщил в Twitter «Голос Америки».
«Помпео отложил свою поездку в Украину после атаки на американское посольство в Ираке. Визит в Киев должен был состояться в эту пятницу, 3 января», – сказано в твите.
Через некоторое время сообщение было удалено.
Об отмене поездки Помпео в Украину, Беларусь, Кипр, Казахстан и Узбекистан сообщил также источник НВ.
Издание отмечает, что зарубежный тур госсекретаря США переносится на неопределенный срок по неизвестным причинам.
Перенос даты визита делегации США подтвердили 1 января также в МИД Узбекистана, где Помпео планировал быть 5 и 6 января.
В Киеве 3 января Помпео должен был встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой «Хезболла» и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.
Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.
В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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