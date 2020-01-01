Slate — пока Запад был на каникулах, РФ думала о будущем

Россия воспользовалась тем, что в западных странах новогодние праздники начинаются с 24 декабря, и в это время проявила активность в ряде вопросов: от военных учений с Ираном и Китаем и до представления новых систем «Авангард». Таким образом, пишет автор статьи в Slate, она подводила итоги года уходящего и делала задел на будущий.



Reuters

В РФ новогодние праздники расположены иначе, и в период с 24 декабря по 1 января, когда Европа и США отдыхают, РФ ещё проявляет активность, пишет журналист Сириль Бре в своей статье для французского сайта Slate. Она использует это время, чтобы набрать очков по некоторым вопросам, чтобы напомнить о приоритетах уходящего года и подготовиться к наступающему. На протяжении нескольких последних дней 2019 года Кремль обращался к миру с посланиями, отмечает автор статьи.

Одно из них касалось Украины. 29 декабря там состоялся новый обмен пленными. Между сторонами конфликта идут переговоры, которые до этого с 2016 года были на паузе. По словам автора статьи, Путин, похоже, дал новому украинскому президенту поле для того, чтобы подготовить общественность к компромиссу по Восточной Украине. Но при этом РФ чётко показывает, что Крым она не отдаст.

Россия, Иран и Китай также выбрали период католических и протестантских праздников, чтобы провести военные учения в Индийском океане с 27 по 30 декабря. Так они сделали другим странам сразу несколько предупреждений. Прежде всего, что Аравийское море и Персидский залив, важнейшие для судоходства регионы, США не контролируют, как свой задний двор. Во-вторых, что Иран пользуется поддержкой РФ и Китая — этих двух ядерных, морских и дипломатических держав. Поэтому автор статьи полагает, что в 2020 году у Штатов наступит период примирения в торговых отношениях с Китаем. Но это всё равно не отдалит друг от друга стратегических партнёров — Россию, Иран и Китай.

Кроме всего прочего, именно в последние дни года РФ представила новые комплексы «Авангард», которые способны обходить существующие противовоздушные системы. И, по словам автора статьи, это ставит под вопрос стратегическое равновесие сил в Европе. И в этом ключе РФ также подаёт чёткий сигнал, что не откажется от своего статуса лидера в сфере стратегических вооружений, которые она производит как для собственных нужд, так и на продажу. И везде, где может, она будет двигаться вперёд, чтобы нагнать отставание, которое получилось за 1990-е годы.

Россия также снова напомнила, какую роль она играет на Ближнем Востоке, предоставляя силам Асада воздушную поддержку в операции на территории Идлиба, которая началась в середине декабря. И здесь Москва тоже делает заявку на будущее, ведь в 2020 году, вероятно, в Сирии начнётся процесс политического урегулирования кризиса. И РФ хочет, чтобы он шёл при выгодных для неё условиях.

Так что Франция, США и Евросоюз должны быть предупреждены: им нельзя замыкаться на собственных проблемах. У Франции проходит сложная пенсионная реформа, у США — торговая война и президентские выборы. Но если они будут поглощены своими проблемами, то РФ может нарастить активность в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, делает вывод автор статьи в Slate.

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Последнее: Россия воспользовалась тем, что в западных странах новогодние праздники начинаются с 24 декабря, и в это время проявила активность в ряде вопросов: от военных учений с Ираном и Китаем и до представления новых систем «Авангард». Таким образом, пишет автор статьи в Slate, она подводила итоги года уходящего и делала задел на будущий. Reuters В РФ […]