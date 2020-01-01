Мнение: Новые маршруты

С 1 января газ из транзитной трубы Турецкого потока начал поступать в Болгарию. Речь идет о поставках на внутренний рынок Болгарии. Румыния и Молдавия будут продолжать получать газ через территорию Украины.

Стык двух систем — Трансбалканского коридора и транзитной части Турецкого потока — будет происходить неподалеку от Варны на станции Новая Провадия. На этот стык очень рассчитывает Газпром, так как даже после строительства транзита через Болгарию в Сербию и далее остается техническая возможность в случае осложнений с Турцией быстро пустить газ из системы Трансбалканского коридора в транзитную трубу Турецкого потока, минуя Турцию. Это не слишком сильный аргумент, но по крайне мере он появляется. Сегодня Эрдоган имеет полный контроль над Турецким потоком, а значит — имеет очень серьезные позиции на любых переговорах с Кремлем, даже помимо газовых вопросов.

Болгарский участок Трансбалканского коридора, судя по всему, будет выведен в резерв, а сам коридор утратит целостность. Теперь, после заключения транзитного договора с Киевом, выстраивается новая схема распределения газа, Румыния и Молдавия будут получать газ через территорию Украины (а значит, Газпром сможет сэкономить часть газа Турецкого потока для поставки его в Европу). Болгария, Сербия и далее будут запитаны только через Турецкий поток.

8 января Эрдоган открывает трубу Турецкого потока на внутренний турецкий рынок. Главный вопрос — какие объемы пойдут по этой трубе. Статистики за 19 год еще нет, но судя по всему, на внутренний рынок Турции было поставлено порядка 16 млрд кубометров — это штатная мощность Голубого потока. Если турки остановят снижение импорта российского газа даже на этом уровне (а похоже, они намерены довести его до 11-12 млрд кубов в год, суммарная мощность двух систем — Голубого потока и "турецкой" трубы Турецкого потока в 31 млрд кубомеров станет почти в три раза избыточной. По сути, Турцкий поток в этой конфигурации лишний — он будет просто резервной трубой. Вопрос об окупаемости этой трубы возникает сам собой и он выглядит явно отрицательным.

Вообще, вопрос окупаемости мегастроек Газпрома — двух Потоков и Силы Сибири — становится при текущих обстоятельствах бессмысленным. Экономика Турецкого потока рассчитывалась на четыре трубы и мощность в 63 млрд кубометров. В итоге от проекта остались две трубы, одна из которых так до конца не построена (болгарский участок должен быть введен в строй к началу второго полугодия), а вторая труба на внутренний турецкий рынок будет заполняться только за счет снижения объемов "Голубого потока". Северный поток-2 заморожен, Сила Сибири при существующих ценах на газ в Китае, скорее всего, вообще никогда не окупится. Фактически 100 миллиардов долларов на европейском направлении и порядка 50 миллиардов на китайском просто зарыты в землю. Хотя, конечно, в реальности они уютно разместились на счетах нужных людей, таким образом весьма изящно перераспределивших их в свой собственный карман. Акционерам Газпрома (в первую очередь государству) придется списать и забыть эти перераспределенные в правильные карманы деньги. Навсегда.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: С 1 января газ из транзитной трубы Турецкого потока начал поступать в Болгарию. Речь идет о поставках на внутренний рынок Болгарии. Румыния и Молдавия будут продолжать получать газ через территорию Украины. Стык двух систем — Трансбалканского коридора и транзитной части Турецкого потока — будет происходить неподалеку от Варны на станции Новая Провадия. На этот стык […]