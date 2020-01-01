Мнение: Чемпионки: случайная и неслучайная

Сегодняшнее утро я начала с чтения двух статей о двух Алинах: о Кабаевой и о Загитовой.

Люди делятся на две категории: на тех, кто ради того, чтобы быть на пьедестале, готов на всё, и на тех, кто не готов.



Фото: Соцсети

Первые становятся лучшими в своём деле, вторые — обывателями.

Вторые, даже встав однажды на пьедестал, обязательно слетят вниз, сольются с толпой безликих серостей. Это — случайные чемпионы. Они не в состоянии сжать зубы и пойти на всё, чтобы быть наверху.

Алина Кабаева — из первых. Она — не случайная чемпионка, а чемпионка в силу своего характера. Алина Загитова, к моему большому разочарованию, — из вторых: на всё, чтобы быть наверху, она, как и любая обывательница, не пойдёт.

Загитовой — слишком больно, слишком скучно, слишком неприятно. Она готова преодолевать себя, но до определённой черты. В отличие от Кабаевой, у которой такой черты во время её спортивной карьеры не было никогда.Вы в курсе, что у гимнасток второй Олимпиады, в принципе, не бывает?

Олимпиада у гимнасток, которые были до неё допущены, — всегда первая и последняя. Один шанс, а дальше — всё: старая, даже если тебе — чуть за 20.

Кабаева на своей первой Олимпиаде в Сиднее уронила обруч. Жалкая бронза вместо ожидаемого золота — это провал для Кабаевой. Однако она не сдулась. Не сломалась. Даже когда была после Олимпиады была дисквалифицирована на 2 года, Кабаева не ушла из спорта. Стиснула зубы крепче и продолжила тренироваться.

Результат: золото на Чемпионате мира в 2003 году, золото на Чемпионате Европы в 2004 году, золото на Олимпиаде в Афинах в 2004 году.

Сегодня Кабаева — 1 из 3 гимнасток в мире, которые выиграли все турниры серии «Большого шлема»: Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы, Финал Кубка Мира и Финал Гран-при.

В силу своего характера Кабаева всегда будет наверху.

В силу своего характера Загитова, скорее всего, немного покается в шоу Навки, разожрётся, выйдет замуж и будет внизу, в той самой толпе, которая так её раздражает.

Посмотрим, как повела себя Загитова на автограф-сессии после ледового шоу?

Когда Загитова взяла паузу в карьере, я, если честно, не поняла, что чемпионка из неё — случайная, что у этой девочки — характер просто девочки. Девочки, которая не может терпеть.

Я защитила Загитову в надежде, что та возьмёт себя в руки и будет делать то, что должна: кататься под флагом своей страны.Зря защитила. Загитова не умеет брать себя в руки, а потому её место — это, в лучшем случае, полусветская тусовка драных кошек Москвы.

Загитова оттолкнула от себя фанатку просто потому, что ей стало неприятно. Это — поведение чванливого быдла, но никак не королевы катка.

Королева катка, настоящая чемпионка понимает, где показывать характер, а где засунуть свои личные предпочтения в жопу, улыбаться, выходить на лёд и махать рукой толпе. Улыбаться несмотря на настроение, ПМС, любовную драму и занозу в пятке.

В общем, мой вердикт Загитовой: замуж, ребёнок, толстая жопа, развод, похудевшая жопа, замуж, второй ребёнок и т.д.

Чемпионкой она стала случайно, а вот ушла — уже в силу своего характера простенькой и капризной бабёнки.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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Последнее: Сегодняшнее утро я начала с чтения двух статей о двух Алинах: о Кабаевой и о Загитовой.Люди делятся на две категории: на тех, кто ради того, чтобы быть на пьедестале, готов на всё, и на тех, кто не готов. Фото: Соцсети Первые становятся лучшими в своём деле, вторые — обывателями. Вторые, даже встав однажды на пьедестал, […]