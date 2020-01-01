Мнение: Турецкая ВПП в Триполи

Турция построила взлетно-посадочную полосу прямо в Триполи. На снимках заметен прогресс строительства.

Предполагается, что она будет использована для взлета ударных и разведывательных беспилотников, а также легких штурмовиков.

В ближайший месяц ожидается прибытие регулярных турецких войск в Ливию (помимо уже находящихся в Ливии инструкторов, военных советников, оперативников спецслужб и подконтрольных боевиков), где они вольются в общий котел многостороннего международного конфликта.

Медлить нельзя, так как силы ПНС Ливии с большим трудом удерживают фронт к югу от Триполи.

PS. Большой обзор по Ливии выйдет завтра.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Турция построила взлетно-посадочную полосу прямо в Триполи. На снимках заметен прогресс строительства.Предполагается, что она будет использована для взлета ударных и разведывательных беспилотников, а также легких штурмовиков.В ближайший месяц ожидается прибытие регулярных турецких войск в Ливию (помимо уже находящихся в Ливии инструкторов, военных советников, оперативников спецслужб и подконтрольных боевиков), где они вольются в общий котел многостороннего […]