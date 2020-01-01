Мнение: Турецкая ВПП в Триполи

Турция построила взлетно-посадочную полосу прямо в Триполи. На снимках заметен прогресс строительства.
Предполагается, что она будет использована для взлета ударных и разведывательных беспилотников, а также легких штурмовиков.
В ближайший месяц ожидается прибытие регулярных турецких войск в Ливию (помимо уже находящихся в Ливии инструкторов, военных советников, оперативников спецслужб и подконтрольных боевиков), где они вольются в общий котел многостороннего международного конфликта.
Медлить нельзя, так как силы ПНС Ливии с большим трудом удерживают фронт к югу от Триполи.
PS. Большой обзор по Ливии выйдет завтра.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Турция построила взлетно-посадочную полосу прямо в Триполи. На снимках заметен прогресс строительства.Предполагается, что она будет использована для взлета ударных и разведывательных беспилотников, а также легких штурмовиков.В ближайший месяц ожидается прибытие регулярных турецких войск в Ливию (помимо уже находящихся в Ливии инструкторов, военных советников, оперативников спецслужб и подконтрольных боевиков), где они вольются в общий котел многостороннего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Zalman выпустил блок питания GigaMax GV II / 30 декабря
- «Хорошая партия»: Пугачева высоко оценила будущего «любовника» Галкина / 24 декабря
- Их там не было / 16 декабря
- Гособвинение потребовало 3,5 года колонии для фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова / 24 декабря
- «Она поет»: Виталий Милонов рассказал об опасности творчества Ольги Бузовой / 8 декабря
- Семья Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о параличе актрисы / 11 декабря
- В Китае стартовали продажи смартфонов Honor V30 5G / 5 декабря
- Мнение: Почему в ЖЖ любят поговорить про СССР? / 31 декабря