В Киеве на факельное шествие в честь Бандеры вышли около 2 тыс. человек, полицейские усилили меры безопасности

Вечером 1 января в Киеве началось факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры, сообщает LB.ua.
По состоянию на 18.00 на шествие собрались около 2 тыс. людей. Преимущественно это представители «Конгресса украинских националистов», ВО «Свободы», «Тризуба».
«Украинская правда» пишет, что участники двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по центральным улицам к зданию Киевской городской государственной администрации, где состоится вече.
В столичной полиции информировали, что в связи с шествием усилили меры безопасности в центре города.
Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. Он родился 1 января 1909 года. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод Организации украинских националистов. В 1959 году был убит агентом КГБ.
Проведение маршей националистов в день его рождения – традиция во многих городах Украины.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Вечером 1 января в Киеве началось факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры, сообщает LB.ua. По состоянию на 18.00 на шествие собрались около 2 тыс. людей. Преимущественно это представители «Конгресса украинских националистов», ВО «Свободы», «Тризуба». «Украинская правда» пишет, что участники двинулись шествием от памятника Тарасу Шевченко и идут по […]
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