Коболев назвал анбандлинг самой масштабной реформой Украины в энергетике

Создание отдельного оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины является самой масштабной реформой в энергетике страны. Об этом 1 января заявил в Facebook глава НАК «Нафтогаз Україна» Андрей Коболев, комментируя завершение анбандлинга.

«Нафтогаз» перестал быть акционером (бенефициаром) оператора ГТС, но становится его крупным клиентом, а также готов по-партнерски поддерживать в инициативах, направленных на развитие цивилизованного и конкурентного газового рынка в Украине. Это была самая масштабная реформа в энергетическом секторе за всю историю независимой Украины», – написал Коболев.

Он поблагодарил всех причастных к анбандлингу «за волю и слаженную кропотливую работу на результат, которого удалось достичь за последние полгода».

«Начало 2020-го перенесло нас в новую реальность, и теперь впереди новые вызовы. И мы к ним готовы», – подчеркнул глава «Нафтогазу».

Сьогодні завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від Групи Нафтогаз та розпочав автономну… Posted by Andriy Kobolyev on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

17 ноября 2019 года вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа». Документ предусматривает создание отдельного оператора газотранспортной системы Украины, который будет независимым от «Нафтогазу» (анбандлинг), но останется в государственной собственности. Закон обеспечивает проведение анбандлинга по модели ISO (Independent System Operator), на которой настаивал НАК.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №314 IX «О внесении изменений в раздел ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины, который касается создания в Украине независимого оператора газотранспортной системы. Документ вступил в силу 11 декабря.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества согласовал сертификацию «Оператора газотранспортной системы Украины».

24 декабря компания «Оператор газотранспортной системы Украины» прошла сертификацию в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Премьер Алексей Гончарук сообщал, что «Оператор газотранспортной системы Украины» получил лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

1 января через украинскую ГТС был транспортирован первый газ по новому контракту с российским «Газпромом».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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