В ГБР заявили, что бюро не справилось со своими задачами в 2019 году

Государственное бюро расследований не справилось с «первоочередными задачами и вызовами современности» в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ГБР 1 января.

«Во время ознакомления с его (ГБР. – «ГОРДОН») работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением», – сказано в заявлении.

Госбюро расследований пригласило общественность и коллег к обсуждению способов преодоления кризиса в ГБР и повышения эффективности работы подразделений.

«Ждем обстоятельную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытые активы, коррупционные связи. Обращаем внимание на то, что в письмах-сообщениях должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение», – добавили в Госбюро расследований.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Президент подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу. В ноябре 2017 года было избрано руководство ГБР. 16 августа 2018 года директор бюро Роман Труба заявил о начале работы Госбюро.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющим обязанности директора ГБР нардепа от «Слуги народа» Ирину Венедиктову.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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