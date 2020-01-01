Мнение: Женя Лукашин

История о том, как рапан поймал золотую рыбку.

Вот как домохозяйки любят истории о том, как миллионер преследует продавщицу на вертолете, так все онегины-рапаны и мамы онегиных-рапанов мечтают о судьбе Жени Лукашина.

Жил он всю жизнь с мамой, был дрыщом и задротом, а потом его алкогольной волной вынесло к принцессе в кровать словно Емелю печка.

Он вломился в ее дом, принцесса сначала возмутилась, но потом пригляделась и, конечно же, влюбилась.

Барбара Брыльска настолько хороша собой, что это приз для любого мужчины, даже самого успешного.

В фильме «Ирония судьбы или с легким паром» хорошие актеры и очень хорошая музыка.

Но несмотря на то, что Женю Лукашина играет хороший актер и он поет отличные песни, образ получился удивительно мерзким.

Пьяный Женя ведет себя ужасно, а трезвый Женя — еще хуже.

Пьяный он просто жалко бормочит, ползая по чужой квартире без штанов, а протрезвев, начинает хамить, но тупить не перестает.

Вот диалоги протрезвевшего Жени с Надей.

К этому моменту он уже наговорил ее жениху какой-то чуши, жених бросил Надю от ревности, а Женя вытянул из нее денег на самолет, а потом уговорил дать ему позвонить в Москву по междугородней линии невесте. Надя уступила ему, словно стесняясь своей к нему брезгливости.

Галя не захотела выслушивать длинную историю Оправдашки про традицию посещения бани. Женя много раз за фильм начинает рассказывать эту историю с самого начала и очень веселит этим зрителей, поскольку его эгоцентризм больше, чем даже у них.

Галя бросила трубку и Женя в печали.

— Ну вот, кажется, все. У меня нет невесты.

Это он жалуется Наде, которая по его вине потеряла жениха. В ссоре Нади с женихом виноват Женя, а в ссоре Жени с невестой — его собственное пьянство.

— Ничего, найдете другую, — отвечает Надя.

— Другую? Что вы в этом понимаете?! Я всю жизнь искал. Никогда не был женат. И вот, кажется, нашел…

— Почему вы на меня кричите? — удивляется Надя.

— Хватит! Не давайте идиотских советов, — резко отвечает Женя, сжав в кулачке деньги Нади.

— Не забывайте, что вы у меня в квартире.

— Провались пропадом ваша квартира! Вместе с вами и вашим Отелло.

— Хам! Просто хам.

— Я хам, а вы…

— Ну что я?! Пошел вон!

— А вот никуда я не пойду! Идти мне некуда. Самолет мой в 7 утра.

— Тогда уйду я.

— Скатертью дорога. А я есть хочу.

— Этот номер не пройдет!

— Я есть хочу!

Ну и здесь этот герой, которого почему-то принято считать интеллигентным, добрым и трогательным, начинает пожирать еду Нади, набивая свои щечки.

Надя пытается выгнать его силой, но здесь приходят ее коллеги с работы и она вынуждена притвориться, что это ее друг, чтобы две эти сплетницы не обсуждали на работе ее странную личную жизнь.

Женя уминает за обе щеки еду Нади, но когда подруги просят ее спеть, требует не делать этого, потому что он не любит самодеятельности.

Корона Сокровища на голове Жени упирается в потолок, у него могли бы поучиться самые отчаянные Штурманы и Училки из писем в рубрику.

Потом он меняет корону Сокровища на корону Спасателя. Затем на Победителя.

Но сначала он исключительно Сокровище, он упорно не хочет сочувствовать Наде, которой причинил столько бед, и требует, чтобы она сочувствовала ему.

— Почему я все время должен вас утешать? Почему меня-то никто не утешает? Мне в тысячу раз хуже, вы хоть у себя дома.

Беженцы всегда так считают. Им хуже, потому что они в чужом доме жрут чужую еду. Поэтому не они должен извиняться, а хозяева. И если беженцам хотя бы было от чего бежать, спасая жизнь, а Женя просто напился как свинья, он все равно требует сочувствия и заботы.

— Но ведь вы виноваты, не я! — резонно отвечает Надя.

— Но я же ненарочно. Я же тоже жертва обстоятельств. Можно я поем?

— Ешьте, вон сколько всего. Не выбрасывать же.

— С прошлого года ничего не ел. Вкусно! Это вы сами готовили?

— Конечно, сама. Хотелось похвастаться.

— И это вам удалось. В том смысле, что я обожаю вкусно поесть.

Надя хотела похвастаться перед Ипполитом, но Женя утешил ее, что ей удалось ему угодить.

Потом возвращается Ипполит, Женя, как всегда бывает в мечтах задротов, легко побеждает в драке нормального мужика в два раза его крупней и солидней.

А дальше он дополняет корону Сокровища короной Спасателя. Его Училка и Штурман идут в наступление.

— Я вас хочу попросить… У меня к вам просьба, может быть, немножко дерзкая.

— Но какая?

— Вы не рассердитесь?

— Постараюсь.

— И не прогоните меня?

— Ну, если я до сих пор этого не сделала… Вы хотите, чтобы я еще спела?

— Нет. Позвольте, я выну из шкафа фотографию Ипполита и порву ее?

— Нет, нельзя.

— Вы очень огорчены, что он ушел?

— Зачем вам это знать?

— Надо, раз спрашиваю.

— Да, огорчена.

— Вы в этом уверены? Сколько вам лет? 32?

— Тридцать три?

— Тридцать четыре. Тридцать четыре? А семьи все, ну, не получилось. Не повезло, это бывает. И вдруг появляется он. Вот такой… Серьезный, положительный. Красивый. С ним удобно. Надежно. За ним, как за каменной стеной. Да и жених, наверно, выгодный, и подруги советуют…»Смотри, не упусти».

— А вы, оказывается, жестокий.

— Простите. Я хирург, мне часто приходится делать людям больно, чтобы потом им жилось хорошо.

Просто он хирург. Он умеет спасать людей. И от неудач в личной жизни тоже. Хотя сам до сих пор не женат в 36, живет с мамой, а Галя, с которой он «встречается» два года до сих пор ему ни разу не дала.

Ну и дальше он лечит и учит жизни Надю, а когда она начинает его выгонять за хамство, надевает корону Победителя.

Зациклившись, как все рапаны, на идее порвать фотографию Ипполита, Женя то и дело порывается воплотить свою задумку.

— Я так не могу, у меня такое ощущение, что нас трое.

— Не смей его трогать.

— Я ему ничего не сделаю, только засуну между книгами. Ладно, пусть подслушивает, но давай повернем его спиной. Лучше, когда его не видно.

— Оставь его в покое! — Надя пытается отобрать фотографию жениха у разбушевавшегося мачо.

— Ты за него так заступаешься, будто он тебе дорог, как память.

— Тебя не касается.

— «Любимой Наденьке»? Ну знаете! Это уже переходит всякие границы!

— Что ты делаешь?

— Пусть подышит воздухом! Это ему полезно.

Ну и он выбрасывает фотографию в окно, а чуть позже, когда Надя принесет ее назад, порвет на кусочки, совершив символический акт расправы с соперником. Так обычно юные девушки расправляются с обидчиками.

— Пойди и подними Ипполита, — требует Надя.

— И не подумаю.

— Я тебе повторяю.

— Не надо мне повторять!

— Лети-ка ты первым рейсом.

— И полечу!

— И полетишь!

— И полечу! Полечу! Вот только сейчас побреюсь. Бритвой! И полечу. Самолетом… — Женя в чужой квартире хватает чужую бритву.

— Это тебе не парикмахерская.

— Не мешай мне бриться. Я зарос. Я не могу лететь к невесте небритым.

— Я совсем забыла, что у тебя была невеста.

Как всегда опять в дверь звонит Ипполит, который шарахается туда-сюда и ни разу не смог набить этому хулигану морду.

В мечтах рапанов все мачо подыгрывают им всегда.

— Беги открывай. Это наверняка Ипполит, что-то его давно не было, — это Женя командует Наде.

— Он уже бреется моей бритвой! — это вошедший Ипполит возмущен.

И опять уходит, чтобы вернуться чуть позже, как клоун.

— Теперь, я надеюсь, он навсегда ушел? Слава Богу! — это распоясовшийся Женя. — Кстати, почему здесь находится его бритва?

— Ты летишь к своей невесте, ну и лети! А эта бритва моего жениха.

— Бывшего жениха. Нет Ипполита, был и сплыл. Где он? Ипполит! Нету! А если он еще раз сюда явится, я спущу его с лестницы. Вверх тормашками.

— По какому праву ты со мной так разговариваешь? Почему ты вмешиваешься в мою жизнь? Тебе давно уже пора на аэродром.

— Нет, мой поезд уходит поздно вечером.

И здесь Женя совсем слетает с катушек и начинает вести себя как террорист.

— Так!.. Ну что ж, хватит! Есть не хочу, пить тоже не хочу. Отдохнуть хочу. Устал я сегодня. «Утро туманное»… — заваливается в кровать Нади и поет на весь дом.

— Тогда уйду я! — говорит Надя.

— Скатертью дорога. «Утро туманное»…

— «Скатертью дорога»? Я приду, но с милиционером.

— Приводи все отделение!

Корона Победителя выросла так высоко, что Жене море по колено, он уже давно не пьян, но отважней самого пьяного рапана.

И в итоге все его баги и короны вознаграждаются сполна. Не то что в жизни.

Красавица Надя влюбляется в него по уши, вешается ему на шею и мечтает понравиться его маме.

Так любой онегин-рапан может жить в своем зеленом винограднике в полной уверенности, что если когда-нибудь однажды он по-настоящему кого-то захочет, он раздухарится, обнаглеет, выйдет из границ и нахрапом возьмет любую крепость.

И эта крепость сама за ним потом побежит.

Как Надя поехала за Женей в Москву, а могла бы и босиком побежать, дав сто очков вперед декабристкам.

Разбирайте диалоги, друзья. Как мы рапанов в эволюциолаб разбираем.

С тем лишь отличием, что в реальных письмах рапанам всегда закономерно не везет, а в сказках-для-рапанов они везунчики и баловни судьбы.

Источник: Эволюция

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