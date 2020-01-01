В МЧС объявили режим повышенной готовности на новогодние праздники

01.01.2020, 20:05, Новости дня

МЧС на новогодние и рождественские праздники ввело режим повышенной готовности, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«В период с 31 декабря по 9 января вводится режим повышенной готовности», – цитирует Еникеева RT.

Он пояснил, что на время праздников безопасность россиян будут обеспечивать дополнительные наряды противопожарной службы.

Ранее в МЧС напомнили о правилах безопасности при установке новогодних елок и электрических гирлянд.



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Последнее: МЧС на новогодние и рождественские праздники ввело режим повышенной готовности, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. «В период с 31 декабря по 9 января вводится режим повышенной готовности», – цитирует Еникеева RT. Он пояснил, что на время праздников безопасность россиян будут обеспечивать дополнительные наряды противопожарной службы. Ранее в МЧС напомнили о […]

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