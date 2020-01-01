После Баскова Разин осудил Лещенко: «Я вас не уважаю»

01.01.2020, 20:04, Разное

После недавнего выпуска передачи «Привет, Андрей!» Разин до сих пор не успокоился. Сначала он осудил Николая Баскова за нелестные слова в свой адрес, а теперь переключился на Льва Лещенко и заявил, что не уважает артиста.
В студии программы экс-участник «Ласкового мая» обвинил бывшего музыкального продюсера в исполнении его песен под его же фонограмму. После этого начались публичные разборки, которые все еще продолжаются. Разин посвятил присутствующим на телешоу – Киркорову, Баскову, Шатунову и Малахову – обличительные послания, опубликовав их в Instagram. Менеджер был щедр в выражениях, сравнивая медийных личностей с женщинами легкого поведения. Единственным представителем шоу-бизнеса, кого не стал осуждать политик, оказался Лещенко.

Тем не менее вскоре Лев Валерьянович дал интервью Nation News, в котором назвал Разина «поющим администратором», после чего тот раскритиковал и его. На своей странице Андрей Александрович разместил пост, в котором объяснил популярность мэтра его лизоблюдством. По словам бывшего продюсера Шатунова, он всего добился сам. «И вообще, о чем вы можете говорить, если вы никогда не занимали ни одной руководящей должности», — высказался менеджер. Слова Разина одобрил Прохор Шаляпин. Певец и экс-возлюбленный Виталины Цымбалюк Романовской поставил «лайк» его публикации.



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Последнее: После недавнего выпуска передачи «Привет, Андрей!» Разин до сих пор не успокоился. Сначала он осудил Николая Баскова за нелестные слова в свой адрес, а теперь переключился на Льва Лещенко и заявил, что не уважает артиста. В студии программы экс-участник «Ласкового мая» обвинил бывшего музыкального продюсера в исполнении его песен под его же фонограмму. После этого […]

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