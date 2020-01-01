Что смотреть дома на праздники: кино и сериалы про четырех пап, возвращение Эдди Мерфи и бойкую Мерил Стрип

1

«Ведьмак», реж. Алик Сахаров, Алекс Гарсиа Лопес, Марк Йобст, Шарлотта Брандстром

Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»Ради эротических сцен в этом сериале актер Генри Кавилл сушился три дня подряд и погибал от жажды. Все — для роли прекрасного и опасного Геральта из Ривии, ведьмака, который за деньги убьет досаждающих вам чудовищ, а после еще и очарует всех дам в округе. Именно Кавилл, ярый поклонник видеоигр про сказочного ведьмака, приложил немало сил для создания этого проекта. А уже в рамках подготовки к съемкам прочел и оригинальный первоисточник истории Геральта — цикл фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского.

Фанаты Сапковского, впрочем, от сериала и того, как преобразовали на экране сюжетные линии персонажей, как раз не в восторге. Зато не знакомым с книгой зрителям увлекательный сюжет понравился, а песня из сериала «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» пошла в народ. Так что осторожнее — возможно, после просмотра она не будет идти и из вашей головы.

Где смотреть: на Netflix

2

«Дом с прислугой», реж. М. Найт Шьямалан

Руперт Гринт в сериале «Дом с прислугой»Создатель триллеров «Шестое чувство» и «Сплит» переключился на сериальный формат. Специально для сервиса Apple TV+ М. Найт Шьямалан снял первый и девятый эпизод нового жуткого проекта про одну на первый взгляд успешную пару, у которой все далеко не в порядке. А если точнее — жена, успешная журналистка Дороти, совсем недавно потеряла ребенка и никак не может утешиться. Отчаявшийся супруг, по совету одного странного доктора, решает заменить погибшего сына на довольно реалистичную куклу-младенца — и Дороти тут же выходит из состояния психоза. Вскоре в новом доме появляется няня для «ребенка» — милая, но очень странная девушка Лиэнн, — и общий градус жути только повышается.

Не самый очевидный выбор для просмотра на праздники, но, с другой стороны, почему бы и не пощекотать себе нервы этим необычным триллером. Кстати, смотрите все эпизоды внимательно: Шьямалан любит появляться в камео на своих проектах, и этот случай не исключение. А также не пропустите появления «Рональда Уизли» Руперта Гринта — актер добавляет нотку гротеска и иронии в общую гнетущую атмосферу дома с прислугой.

Где смотреть: на Apple TV+

3

«Прачечная», реж. Стивен Содерберг

Гэри Олдмен и Антонио Бандерас в фильме «Прачечная»Известный любитель киноафер, автор «11 друзей Оушена» и «Эрин Брокович», режиссер Стивен Содерберг вновь вскрывает коррупционные схемы и тайные организации. На этот раз речь идет о так называемых «Панамских документах» — онлайн-архивах, в которых содержатся данные о скрытой собственности и офшорах многих политиков и сильных мира сего. Причем подводит зрителя к этой мысли Содерберг своеобразно — через злоключения американской пенсионерки (Мерил Стрип), которая после кончины мужа из-за несчастного случая получает слишком маленькую компенсацию. Предприимчивая женщина принимается за собственное расследование и в итоге выводит на чистую воду не только страховые компании, но и половину государства. Отдельным бонусом к этой феерии идет присутствие Гэри Олдмена и Антонио Бандераса — актеры то и дело появляются на экране в игровых перебивках и устраивают финансовых ликбез.

Где смотреть: на Netflix

4

«Эпидемия», реж. Павел Костомаров

Марьяна Спивак и Кирилл Кяро в сериале «Эпидемия»Бум научной фантастики понемногу перебирается с западной почвы на российскую. Теперь и в Москве происходят масштабные апокалипсисы, которым позавидовал бы сам Голливуд. Так, в проекте Павла Костомарова в столицу нежданно-негаданно приходит смертельный вирус, который выкашивает большую часть города. Люди в панике, бьются за воду и бензин и практически безрезультатно пытаются бежать за пределы МКАД. В эпицентре всего этого — Сергей (Кирилл Кяро), который одновременно спасает любимую женщину (Виктория Исакова) и ее сына-аутиста, бывшую жену (Марьяна Спивак) и ее ребенка, своего отца и увязавшихся за компанию сварливых соседей. Смотреть на этот квест «остаться в живых» временами тревожно, но от того не менее увлекательно.

Где смотреть: на платформе Premier

5

«Два папы», реж. Фернанду Мейеррелиш

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс в фильме «Два папы»

Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс разыгрывают на двоих двухчасовую драму — с разговорами о божественном и человеческом, старом и новом, приемлемом и нет. А все потому, что первый играет ретрограда Папу Бенедикта XVI, а второй — его преемника кардинала Бергольо, в будущем Папу Римского Франциска. Байопик об одном из самых главных событий в жизни Ватикана — смене одного папы другим в 2013 году — уже получил несколько номинаций на «Золотой глобус», а впереди этих двух Пап наверняка ждут и оскаровские почетные знаки внимания. Актерские так уж точно.

Где смотреть: на Netflix

6

«Доктор Кто»

Кадр из сериала «Доктор Кто»

История странного инопланетянина, по совместительству Повелителя времени, с двумя сердцами и множеством ликов уже больше 50 лет очаровывает зрителей по всему миру. Первый эпизод «Доктора» вышел еще в 1963 году и продлился до 1989-го. В 2005 году сериал перезапустили на новый лад, а в 2015 г. Доктором впервые стала женщина (актриса Джоди Уиттакер). Ход вполне логичный, ведь этот задорный гуманоид может принимать любой облик и слишком долго был мужчиной. В январе как раз выйдет новый 12-й сезон приключений этого Доктора и его путешествий между галактиками, мирами и разными эпохами — самое то для новогодних праздников.

Где смотреть: на Кинопоиске со 2 января

7

«Клаус», реж. Серхио Паблос

Кадр из мультфильма «Клаус»

Если вы устали от повсеместного засилья анимации «Холодное сердце» и принцессы Эльзы, то этот праздничный мультик — отличная альтернатива для вас и вашего ребенка. Главного героя Клауса — избалованного богатого парня Джеспера отправляют в воспитательных целях куда-то на край света. А если точнее — в суровый город Смиренсбург, где он должен организовать работу местного и давно запущенного почтового отделения. Вражда двух кланов, неприветливые жители и насмешки от соседей — все это встает на пути высокой миссии Джеспера. И это же все в итоге отходит на второй план, когда он знакомится с лесным отшельником по имени Клаус. Оказывается, что этот изгой изготавливает удивительные игрушки, которые пылятся без дела на полках. Но у Джеспера есть прекрасная идея, как положить этому «бещделью» конец.

Где смотреть: на Netflix

8

«Поток»

Кадр из сериала «Поток»

Если вы соскучились по причудливому цифровому миру «Черного зеркала», который сколь прекрасен, столь и опасен, то этот сериал как раз для вас. В качестве новой технической приблуды здесь будет показан некий Поток — сетевое пространство по преображения мира, к которому подключен каждый человек и где вся информация общая. Как водится, все преимущества этой технологии теряют свою силу, когда она выходит из строя, и с пользователями «Потока» начинает происходить странное. Под наибольшим же ударом оказываются основатели этой социальной сети: бизнесмены Лоуренс (Дэвид Тьюлис) и Мередит Хэтфилд (Мишель Фэйрли, она же Кэйтлин Старк из «Игры престолов»), а также их сын. Jingle Bells в этом напряженном психологическом проекте вы вряд ли встретите, зато изрядно пощекочете себе нервы.

Где смотреть: на ivi

9

«Меня зовут Долемайт», реж. Крэйг Брюер

Эдди Мерфи в фильме «Меня зовут Долемайт»

Эдди Мерфи после долгого затишья возвращается на экраны — в образе реально существовавшего комика Руди Рэя Мура. Пытающийся построить карьеру комика в Лос-Анджелесе в эпоху 70-х, Мур перепробовал, кажется, все… Пока не остановился на самой сумасшедшей и странной из затей: переодеться в экстравагантного, похожего на сутенера джентльмена, называться именем Долемайт и начать перепевать похабные частушки от местных бомжей на новый лад. А после еще и снять кино с собой в главной роли в жанре «блэкспотейшн». Надо ли говорить, что именно после этого он приобрел известность?

Где смотреть: на Netflix

10

«Новый папа», реж. Паоло Соррентино

Джуд Лоу в сериале «Новый папа»Старый папа в коме, да здравствуйте новый папа. Примерно с этой сентенции и начнется второй сезон суперстильного проекта итальянца Паоло Соррентино. После событий первой части этой истории Ленни Белардо (его играл Джуд Лоу) впал в кому, и новым понтификом стал Иоанн Павел III (Джон Малкович). Кардиналы в восхищении, равновесие в Ватикане восстановлено… Да только Ленни совсем не думал надолго покидать этот мир и уже очнулся. Как будут делить власть два разных папы и кто из них окажется нужнее католической церкви — узнаем уже под самый закат новогодних праздников.

Где смотреть: на «Амедиатеке» с 11 января

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 1 «Ведьмак», реж. Алик Сахаров, Алекс Гарсиа Лопес, Марк Йобст, Шарлотта Брандстром Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»Ради эротических сцен в этом сериале актер Генри Кавилл сушился три дня подряд и погибал от жажды. Все — для роли прекрасного и опасного Геральта из Ривии, ведьмака, который за деньги убьет досаждающих вам чудовищ, а после еще и […]