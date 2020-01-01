В Гонконге задержали более 400 протестующих

В Гонконге прошел Новогодний марш солидарности. По оценке организаторов, в нем приняли участие более 1,03 млн человек, пишет South China Morning Post. По данным издания, полицейские задержали больше 400 нарушителей.
Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных и введения всеобщего избирательного права.
Полицейские потребовали досрочно прекратить шествие из-за действий некоторых протестующих: они разгромили несколько магазинов, пытались блокировать дороги и бросали бутылки с зажигательной смесью.
Полиция применяла против участников беспорядков слезоточивый газ и водометы.
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Последнее: В Гонконге прошел Новогодний марш солидарности. По оценке организаторов, в нем приняли участие более 1,03 млн человек, пишет South China Morning Post. По данным издания, полицейские задержали больше 400 нарушителей. Протестующие требовали расследования задержаний участников предыдущих акций, расследования действий полиции, амнистии для всех арестованных и введения всеобщего избирательного права. Полицейские потребовали досрочно прекратить шествие из-за […]
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