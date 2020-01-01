В новогоднем обращении глава МОК призвал спортсменов к политическому нейтралитету

01.01.2020, 19:42, Новости дня

Олимпийский спорт следует отделить от политики, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в новогоднем обращении, которое опубликовано 1 января на сайте МОК.

«Спортсмены играют важную роль в соблюдении этого политического нейтралитета на игровом поле. В связи с этим важно отметить, что среди подавляющего большинства спортсменов существует широкая поддержка и понимание того, что игровое поле и церемонии не должны стать ареной для политических заявлений или каких-либо акций протеста. Уважать своих коллег-спортсменов также означает уважать их уникальный олимпийский момент и не отвлекать своими политическими взглядами», – сказано в заявлении.

Бах отметил, что «все должны внести свой вклад в обеспечение того, чтобы Олимпийские игры в Токио 2020 запомнились как прекрасное празднование единства в многообразии всего человечества».

Летняя Олимпиада пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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