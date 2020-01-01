Материнский капитал в 2020 году вырастет на 13,5 тыс. рублей

Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% или на 13,5 тыс. рублей и составит 466 тыс. рублей. Также в следующем году увеличится количество семей, которые смогут получить ежемесячную выплату при рождении первого или второго ребенка.

В 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей», – сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, добавив, что в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено порядка 325 млрд рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации.

При этом Голикова отметила, что с 2020 года проиндексируют не только материнский капитал, но и его неиспользованную часть. «С 2020 года возобновлена индексация материнского семейного капитала… то есть индексация идет на инфляцию и, что важно, даже если какая-то часть материнского капитала была уже использована, а часть осталась, то эта часть также будет индексироваться на инфляцию, которая будет учитываться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год», – цитирует Голикову РИА «Новости».

Она добавила, что с момента существования программы (1 января 2007 года) правом на материнский семейный капитал воспользовались 9,5 млн человек. По ее словам, это один из самых удачных проектов, которые реализуются в стране.

В то же время глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2020 году на поддержку семей при рождении детей выделят 527,9 млрд рублей, что на 24,3% больше, чем в 2019 году. По словам министра, рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет.

В Минтруде напомнили, что в 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1% и составит 12 тыс. рублей. Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тыс. рублей за три года.

Кроме того, с 2020 года увеличится количество семей, которые смогут получить ежемесячную выплату при рождении первого или второго ребенка. Теперь право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте России. Таким образом поддержкой будут охвачены порядка 68% семей, в которых родился первый ребенок (сейчас – 45,7%).

В то же время максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. рублей. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет почти до 28 тыс. рублей вместо 26 тыс. рублей в 2019 году, сообщили в Фонде социального страхования.

Как сообщил президент Владимир Путин, меры по поддержке рождаемости в РФ будут совершенствоваться. «Эти меры (по поддержке рождаемости) создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» входит в состав нацпроекта «Демография», который реализуется с 2019 года. Проект предусматривает в том числе ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, в также ежемесячную выплату, назначаемую при рождении третьего или последующих детей, материнский капитал, льготную ипотеку.





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