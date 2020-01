СМИ и соцсети опубликовали фото Шуфрича с убитым носорогом. Политик утверждает, что охота была законной

30 декабря пресс-служба народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», главы парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича подтвердила факт участия нардепа в охоте на диких животных в Африке.

Шуфрич охотился в Намибии в 2013 году «с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов», сказано в заявлении, опубликованном в Facebook.

28 декабря Twitter-аккаунт Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты, обнародовал фото Шуфрича, позирующего возле убитых африканских диких животных.

#Ukraine How to sum up the life of deputy Nestor #Shufrych?

Elected 9 times

Current Chair of the #Zelinsky Freedom of Expression Committee

Yanukovych’s last support in 2014 …

Qualified pro-Russian but hunting here with Thormahlen and Cochran Safaris from the USA pic.twitter.com/wnm8FvGUA0

— Tigrenlion (@tigrenlion) December 28, 2019

На сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, которая организовывает сафари в Африке, сообщалось 1 марта 2015 года, что Шуфрич стал «первым и единственным» охотником, который убивал когда-либо три подвида черных носорогов.

На этом сайте в марте 2015 года были опубликованы фото Шуфрича возле восточного черного носорога, бурой гиены, на которые обратили внимание авторы аккаунта Tigrenlion. Также Thormählen & Cochran Safaris публиковала фото украинского политика с убитыми антилопой «золотой орикс» и антилопой гну.

Шуфрич возле антилопы «золотой орикс». Фото: africatrophyhunting.com

Пресс-служба Шуфрича не уточнила, на каких животных он охотился, но заявила, что «предметом отстрела» во время охоты, в которой участвовал политик, «был самец нерепродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу».

«Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе. После описанных событий Нестор Шуфрич в силу известных обстоятельств воздерживался от подобных экспедиций на Африканском континенте», – цитирует политика его пресс-служба.

Информация, поданная о посещении Африканского континента, в частности, Намибии, народным депутатом Нестором Шуфричем, не… Posted by Пресс-служба Нестора Шуфрича on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Шуфрич избирался в парламент шесть раз, был депутатом Верховной Рады III, IV, VI, VII, VIII созывов. Он возглавляет украинскую Федерацию стрельбы из лука. Верховная Рада девятого созыва, нардепом которой Шуфрич является сейчас, начала работу 29 августа 2019 года.

Черный носорог – краснокнижное животное.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

