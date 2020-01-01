Мнение: О том, как Украина «подняла» России цену транзита в 2,5 раза

01.01.2020, 19:25, Разное

О том, что цена на российский транзит (на точке входа с Россией) поднимется с 1 января 2020 года в 2,5 раза, сообщили, во всех анонсах ведущих украинских СМИ. Правда, на этом вся перемога и окончилась, и уже в следующей строчке того же документа она превратилась в настоящую зраду «национальных интересов», за которую ее подписанты еще могут хлебнуть тюремной баланды.

Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…

Источник: Конт



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