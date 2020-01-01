Мнение: 40 млрд. кубов «транзита» газа через Украину: чья победа и чье поражение

В этой истории, которая до сих пор не дает спокойно спать и встречать Новый Год «патриотам» двух стран, давно пора поставить точку. Причем, точку с цифрами в руках и непоколебимой логикой.
Это мы сейчас это сделаем.
Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…
Источник: Конт
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