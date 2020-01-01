Мнение: 18-летний парень, напавший на милиционеров в Верхнедвинске, опубликовал свой манифест

Утром 1 января в МВД сообщили, что в Витебской области задержали 18-летнего парня, который напал на милиционеров с ножом. Незадолго до инцидента молодой человек опубликовал свой манифест.

Скриншот видео, на котором молодой человек, который представляется Глебом Тихончуком

В МВД считают преждевременным рассказывать подробности инцидента, тем временем в соцсетях транслируется информация, что 18-летний парень бросил бутылку с зажигательной смесью на территорию отдела Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД, а при задержании оказал сопротивление. Официальных подтверждений этому нет.

31 декабря на YouTube был опубликован ролик, в котором молодой человек, который представляется Глебом Тихончуком, говорит: «Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, я совершил нападение на Верхнедвинский РОВД». В видео он не объясняет причины своего поступка, отправляя всех в свой Telegram-канал.

В его ТГ-канале опубликован многостраничный пост, в котором он объясняет свои мотивы.

«Как показало недавнее нападение на отделение ФСБ на Лубянке, в условиях информационного голода люди начинают выстраивать крайне неправдоподобные версии произошедшего, опираясь лишь на свою богатую фантазию. Я бы хотел избежать ложных обвинений, объяснив ситуацию в этом посте», — пишет он.

Он также подчеркивает, что ответственность за нападение на Верхнедвинский РОВД он берет целиком на себя: «К сожалению, у меня нет каких-либо соратников, помощников или советчиков».

Судя по манифесту молодого человека, он является радикальным последователем меритократии (принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. — Прим. TUT.BY), ноократии (вид политического устройства или социальной системы общества, которая «основана на приоритете человеческого разума». — Прим. TUT.BY), трансгуманизма (философская концепция, которая основывается на идее улучшения физических, умственных и эмоциональных качеств человека с помощью технологий. — Прим. TUT.BY), социал-дарвинизма (идейное течение, которое декларирует принцип естественного отбора, борьбы за существование, выживания наиболее приспособленных в обществе. — Прим. TUT.BY), секуляризма (концепция, согласно которой правительство и другие источники норм права должны существовать отдельно от любого типа религий. — Прим. TUT.BY) и вдохновляется еще рядом течений и концепций в его собственной интерпретации.

Рецептом построения благополучного общества он называет создание организации, которая с помощью насилия изменит общество и передаст власть привилегированной касте людей, которая обладает необходимыми, с его точки зрения, способностями для управления государством.

TUT.BY сознательно не публикует ссылки на вышеуказанные источники, поскольку в манифесте излагаются радикальные взгляды и предложения.

Отметим, что о подробностях инцидента до сих пор официально ничего не известно. Личность молодого человека на видео также не подтверждена, как и личность человека, написавшего манифест.

https://news.tut.by/society/66…

Источник: Конт

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